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赛马会AI教育计划推「亲子工作坊」 引导学生合道德用科技

教育新闻
更新时间：08:00 2026-04-20 HKT
发布时间：08:00 2026-04-20 HKT

人工智能（AI）教育日渐普及，香港赛马会慈善信托基金早前策划及捐助逾2.55亿港元，并与香港中文大学联合推出「赛马会人工智能教育」计划，冀系统地从多方面支援高小及初中的人工智能教育。该计划日前推出新的亲子工作坊，期望透过加强家长对AI教育的理解，协助他们引导子女以审慎及合乎道德的方式运用科技，建立正确的学习态度，共逾40名家长及高小学生参与。

助家长了解AI于学与教中的实际应用

赖锡璋认为，随着AI融入学与教，家长角色已由主要提供支援，转变为需要主动理解和引导子女使用科技。赛马会提供
赖锡璋认为，随着AI融入学与教，家长角色已由主要提供支援，转变为需要主动理解和引导子女使用科技。赛马会提供
九龙城浸信会禧年小学四年级学生香同学（左一）与家长一同出席工作坊，他认为AI有助主动寻找答案，帮助学习。
九龙城浸信会禧年小学四年级学生香同学（左一）与家长一同出席工作坊，他认为AI有助主动寻找答案，帮助学习。

工作坊以「Co-learn, Co-smart：让AI成为您的家庭学习伙伴」为主题，日前在九龙城浸信会禧年小学举行，透过示范及互动环节，让家长了解AI于学与教中的实际应用，包括如何支援学生学习，同时会引导学生以审慎及合乎道德的方式运用科技，建立良好使用习惯。

「赛马会人工智能教育计划」总监赖锡璋表示，计划的目标是培养学生对生成式人工智能（Generative AI）的素养及应用能力，让他们能在跨学科范畴中有效运用科技，为未来的学习、工作及社会发展作好准备，又指随着AI逐步融入学与教，家长的角色已由以往主要提供支援，转变为需要主动理解和引导子女使用科技，期望家长透过工作坊更了解AI于学与教中的实际应用，并在日常生活中更有效支援子女学习，「当家长理解AI的角色，便能引导子女善用科技，培养正确的使用习惯。」

主持工作坊的「赛马会人工智能教育计划」教学设计师黄伟强直言，不少家长关心子女会否过度依赖AI，或接触不准确的资讯，故团队会设计贴近课堂情境的教学活动，「例如在数学科中引导学生逐步思考解题过程，而非直接提供答案；在语文学习方面，则可透过AI提供特定的情境或合适的词语，引导学生组织文章内容，从而提升表达能力。」

参与家长冀偕子女探索运用AI

有参与家长表示活动有助其认识AI融入学习。现为工程师的香先生称以往曾担心子女或过度依赖AI，影响思考及表达能力，又关注网上资讯的真确性，但参与工作坊后了解到AI可用作引导思考的工具，而非直接提供答案，「AI可以成为学习的伙伴，帮助子女思考，而不是取代人」，期望未来与子女一同探索更多AI应用，同时促进学习及亲子关系。

就读小四的香同学平日已会应用AI学习，例如早前不明白老师提到的「photosynthesis」时，透过AI获悉是指「光合作用」，认为AI有助自己主动寻找答案、帮助他更容易理解课堂内容。他亦对工程学范畴深感兴趣，期望日后善用AI探索更多相关知识。

为期四年半的「赛马会人工智能教育」计划内容包括推动AI教学与学习资源、教师专业发展、学生增润活动和家长教育等，旨在培养学生以具创意、高效及负责任的态度学习，让他们在跨学科范畴中有效地运用科技，从而更好地为未来的职场需求及社会发展作准备，预期惠及300间中小学、共逾10万名学生，又期望培训约2200名教师、以及让超过1.1万名家长受惠。

本报记者

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