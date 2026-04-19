科大两深海科学计划获联国认证 冀推动全球合作应对气候挑战

全球暖化问题仍是目前科学界最为关注的问题之一，香港科技大学宣布，两项国际深海大科学计划「甲烷渗漏对全球气候的影响（CliMetS）」及「深海冷泉界面之谜（MOCSI）」，已获联合国教科文组织（UNESCO）正式批准并纳入相关合作框架。科大表示这不仅是对大学科研实力的肯定，亦彰显大学对推动全球甲烷渗漏研究行动的坚定承诺，冀将科研成果转化为对全球可持续续发展的具体贡献。

分别获纳入UNSECO两大合作框架

科大表示，CliMetS大科学计划由科大与南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）（下称「广州海洋实验室」）共同发起，针对现今气候模型中一项重要研究空白，即海底甲烷渗漏如何影响全球气候系统，该计划已获纳入「联合国海洋科学促进可持续发展十年（2021-2030）」合作框架当中。该计划将汇聚来自53个国家地区共逾220名研究人员，以建立全球甲烷渗漏排放的观测与测绘网络。计划冀透过对各海域的主要甲烷渗漏区域展开长期监测，以及构建全面的全球甲烷渗漏综合数据库，获取关键科学数据，用以改进气候预测模型，为未来气候政策与治理提供重要的科学基础。

另外，科大为配合CliMetS亦与广州海洋实验室联合发起MOCSI大科学计划，专门研究西北太平洋、南太平洋、西印度洋和大西洋的冷泉生态系统，其已获纳入「联合国科学促进可持续发展国际十年（2024-2033）」合作框架。计划将应用跨学科技术，有系统地揭示生物如何适应极端冷泉环境、探索冷泉生物的基因及种群连通性、发掘潜在生物资源，并阐明关键的生物地球化学循环机制，进而深化全球对冷泉生物多样性、生态系统韧性及生物地球化学动力学的理解，为深海保育、海洋资源管理与可持续发展提供坚实的科研根基。

未来一年展开实地勘探及区域研讨会

未来一年，CliMetS与MOCSI将同时展开行动，分别是组织印度洋国际科考航次，以合作形式实地勘探海底甲烷渗漏并收集对气候具有重要影响的数据；以及举办北美洲区域研讨会，以汇聚当地科研人员、政策制定者及业界伙伴，共同制定科研议程并提升区域在研究甲烷渗漏方面的能力。此外，UNESCO将于今年7月16日在巴黎总部召开的科学十年大会期间，举办一场关于化能合成生态系统的特别专题会议，推动CliMetS与MOCSI之间的国际合作。

科大海洋科学系讲座教授、广州海洋实验室香港分部主任兼CliMetS与MOCSI计划负责人钱培元教授认为，CliMetS与MOCSI获得UNESCO的双重认可，不仅是对大学科研实力的肯定，亦彰显科大对推动全球甲烷渗漏研究行动的坚定承诺，「透过结合两个计划的优势，我们期望与全球各地持份者携手，揭示深海冷泉的生态奥秘，阐明海床甲烷在地球气候系统中的影响，并将科研成果转化为对全球可持续续发展的具体贡献。」

本报记者

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