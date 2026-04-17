长洲堂锦江小学意见书不获接纳 29/30学年停办

今年有15间小学收生未达开班线，被教育局「派0班」面对停办危机。一直未公开发展方案的中华基督教会长洲堂锦江小学，教育局证实该校没有申请任何发展方案，校方就26/27学年开办小一班级数目的意见，亦不被当局接纳。当局将根据现行政策，在2029/30学年起停止向该校发放资助，该校亦将停办。

意见书倡离岛小学升中校网转为湾仔区

据了解，锦江小学早前向当局提交意见书，指当局在2026年度的中一派位起，把包括长洲等离岛小学的升中校网转为湾仔区，认为政策有助改善收生。教育局指，在通盘考虑和平衡各项因素后，决定不接纳校方提交的意见。当局指，资助小学均能向当局就建议的班级结构提交意见，当局会充份考虑该校就其区情（包括特定地区或校网区内的学位供求情况）、校情（如个别学校的特色）等特殊情况提交的进一步资料。

对于锦江小学停办，当局指三月中起逐一联络全部家长，解释学校情况和提供小一学位支援服务及相关资讯，家长可按他们的意愿，选择同一校网、位于长洲的其他两间公营小学，即长洲圣心学校及国民学校。如家长属意按机制透过统一派位甲部，选择其他校网的心仪小学，或自行觅校，当局亦提供适切协助，而大部分受影响家长已作出选择。当局续称，长洲其余两所公营小学在各级有足够学位应付需求，供家长为其子女选择留在岛上就读，当局亦会尽力为家长安排其参加小一派位子女的兄姊于岛上同校就学，以方便照顾。

现时在锦江小学就读小三至小六的学生，可继续在该校完成小学课程；至于就读小一和小二的学生，当局会提供学位安排支援服务，协助他们在28/29学年后转校升读小五和小六。

教育局早前证实，15间「派0班」的学校之中，4校将逐步或最迟于2029/30学年结束营办，其中东区的柴湾基督教香港信义会信爱学校早前表明，以邻近简约公屋快将入伙为由，向当局提出申诉，争取继续开办小一，无意申请与他校合并及开办「私小一」。就信爱学校的意见书是否被接纳，抑或视同自愿停办，当局未进一步补充；同区的筲箕湾官立小学则已宣布逐步停办。

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