蔡若莲期望大学进驻与北都产业发展结合 用地不会「𠝹豆腐」般「一人一格」

政府拟于洪水桥、牛潭尾及新界北预留共100公顷土地发展北都大学城，教育局局长蔡若莲昨于立法会指，有关用地将年底至2030年期间陆续推出，惟当局不会「𠝹豆腐」般「一人一格」，期望大学与北都产业发展有机结合，当局不会就学生比例及空间分配订立划一要求；因应科技发展迅速，当局日后提供框架与指引，将保留一定弹性。

框架与指引将保留一定弹性

在立法会财委会特别会议上，多名议员关注北都大学城发展。商界（第二）议员姚祖辉关注土地申请资格、贷款安排等详情，认为3幅用地产业导向，政府应提供清晰框架，「例如要求申请院校说明课程或研究计划，如何与当区甚至大湾区产业发展对接？」选举委员会界别议员朱立威亦关注大学城如何配合产业发展，认为当局应就院校特色课程或领先领域，设立具体指引或准入要求。

同是选委会界别的刘智鹏，问及当局会否容许正进行升格私大与应科大程序的自资院校申请进驻。

蔡若莲回应指，大学城用地并非「𠝹豆腐」般「一人一格」，而是要与产业及地区发展有机联系结合，「院校将自身的特色专精范畴带进去，主要不是用作拓展教学空间，因此没有就学生比例和空间如何分配订立划一要求」，师生人数将因应院校发展的项目而定，个别院校亦有意共用实验室与合作项目，重申当局主要审视院校未来发展规划，不会以院校何时升格、抑或资助院校与否划线。

至于进驻北都的外地院校，当局会考虑院校整体水平、学科与领域排名等因素。对于议员要求设立清晰框架与指引，她指仍待政府敲定，但因应科技发展迅速，将给予院校合理弹性与空间。

谭镇国关注中小学用地预留情况

新界北议员谭镇国在会上提问，当局在北部都会区预留多少中小学校地，蔡若莲一度以北都大学城答复，其后指古洞北已预留土地供学校发展，日后视乎屋邨入伙等因素落实建校计划。另外，学界盛传政府为削减公营学校资源，有意把中小学「推广阅读津贴」与其他津贴整合。

选委会界别议员李家驹昨指现行专项津贴「金额不高，但兹事体大」，担心整合后分薄资源，亦对外释出「阅读不重要」的讯息，促请当局保留。蔡若莲强调当局重视阅读，将以「简政放权，拆墙松绑」原则审视各项津贴，兼顾不同学校需要。

本报教育组

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