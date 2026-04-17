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价值观教育课程架构 认识中共列学习期望

教育新闻
更新时间：07:40 2026-04-17 HKT
发布时间：07:40 2026-04-17 HKT

政府积极推动爱国主义教育，教育局昨公布《价值观教育课程架构》，首度提出与国家的「社会主义核心价值观相适应」，把认识中国共产党列为「学习期望建议」，要求高小生须认识中共领导下取得重大成就和最新发展，高中阶段须了解国家发展大局，「为实现中华民族伟大复兴积极贡献力量」。《课程架构》将于新学年在全港中小学正式推行。

教育局公布《价值观教育课程架构》。 网上图片
教育局公布《价值观教育课程架构》。 网上图片

首提与「社会主义核心价值观」相适应

《课程架构》由课程发展议会辖下价值观教育常务委员会编制，以2021年公布的试行版为蓝本。有别于试行版内容，《课程架构》首度提到「与国家提倡的社会主义核心价值观相适应」，强调学校须让学生正确认识包括战争与苦难的国家历史，从而建立国家观念，厚植家国情怀，「强化主人翁意识，与国家和人民休戚与共」。

「学习期望建议」新增多项爱国主义教育内容，包括初小须知道中华民族是「统一的大家庭」，为身为中国人感到自豪；高小则初步了解国情，认识国家在中共领导下取得的重大成就和最新发展；初中认识国家政治体制和中共领导角色。在高中阶段，学生须了解改革开放以来的国家发展，「明确自己国民身分」，愿意承担增进国家和人民福祉的责任，并主动了解国家发展大局，「为建设香港、实现中华民族伟大复兴积极贡献力量」。

加强媒体和资讯素养

因应数字教育发展，《课程架构》亦加强媒体和资讯素养内容，包括高小阶段辨析与拒绝接触媒体上的暴力及违法资讯；高中须学习主动求证、核实互联网、生成式人工智能等资讯，并尊重学术和创作诚信。

当局指委员会因应国家与本港教育政策和课程发展、社会环境转变、科技发展、学生学习和成长需要等，并参考学校实践经验；《课程架构》为学校进一步优化价值观教育，提供更清晰和具前瞻性的方向，支援学校装备学生，面对当前和未来的机遇和挑战。

本报记者

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