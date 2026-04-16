都大暂不考虑发债融资 新学年设必修AI科目

近年都会大学大兴土木增加教学空间，校长林群声今日与传媒茶叙时表明，大学将积极扩展校园空间，亦计划将科技学院和实验室等迁入「北都大学城」，但目前不考虑仿傚香港大学发债融资。另外考虑到人工智能（AI）日益普及，大学新学年将要求所有本科生在新学年起须修读两个相关核心单元，且须及格后才能毕业。

学生人均享用校舍空间仅4.6平方米

林群声今日透露，截至24/25学年，每名学生能享用的校舍空间仅有4.6平方米，较其他自资院校6至12平方米、甚至资助大学最少15平方米为少，故须持续扩展校园，提供更佳学习环境，包括在何文田校舍附近兴建「社区健康枢纽」新校舍，并租用邻近的爱民广场约3250平方米空间，用作教学、研究、学生活动空间等用途，设有模拟飞行及运动教研室。

至于大学斥资10亿元购入作为学生宿舍的「MU88」，副校长（行政及机构发展）邝志良料改建工程于7至8月完成，将可提供434个床位，并提供学生活动及共享空间。对于都大会否考虑政府提供的3幅宿舍用地，林群声认为，校方不可能为所有学生提供宿位，更倾向发展「走读生舍堂」，为非住在校内宿舍的学生，提供舍堂服务和活动。

北都大学城首批3幅在洪水桥/厦村用地，将预留资助大学及应用科学大学发展校舍。林群声表明都大有意将科学和科技学院迁入北都，以容纳更大型的实验设施。被问到会否跟随港大做法，为大学城发展发债融资，林群声称目前未有考虑，如财政上有需要，将考虑不同方案。邝志良则指，发债须考虑能提供多少孳息率，「哪个融资成本的方向较便宜就会用哪个，例如银行有很多不同的借贷，我们是否一定要用债券形式？」

林群声︰训练学生如何用好AI

另外，都大新学年将开设「与AI共创：未来的沟通与团队协作」与「人工智能、可持续发展与创业领导力」两个必修科目，学生必须及格才能毕业。林群声指，都大不能忽视AI发展的浪潮，强调AI对教学和学生将来就业均十分重要，故要求所有老师在学科内融入AI元素，并训练学生如何用好AI面对将来需要。

为协助本科生前往世界各地的伙伴院校，进行一个学期的交流学习，都大今年增设「海外学习副修课程」，副校长（策略规划）区启明指，期望让本科生学习跨学科知识，有意申请者须通过成绩与面试要求，而校方每年将拨出450万元资助100名学生参与交流，相信今年将用尽名额。

记者 欧文瀚

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