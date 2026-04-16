资深资浅教师齐流失 幼师新血不敌离职潮 业界：不担心人手出现缺口

本港教师流失情况虽然持续放缓，但教育局向立法会财务委员会披露，年资5年以下及15年以上的资浅及资深教师，今学年流失数字仍然高企，同时，新入职老师人数跌势未止，今年度新聘幼师人数，更不敷弥补年内离职的资浅幼师。有教育界人士认为，工作压力与专业要求增加等因素，导致不少教师选择离开，但不担心教师人手出现缺口。

资深教师不堪压力离职

25/26学年中小幼教师流失与新聘教师情况 流失教师总数 教学年资少于5年 教学年资多于15年 新聘教师人数 幼稚园 1,511人 564人 454人 432人 小学 1,440人 445人 759人 717人 中学 1,818人 587人 1,002人 1,419人 资料来源：立法会财委会

未届退休年龄而离开教育行业的教师人数 学年 小学 中学 总人数 2023/24 1,380人 1,440人 2,820人 2024/25 1,220人 1,190人 2,410人 2025/26 1,000人 1,080人 2,080人 资料来源：立法会财委会

当局向立法会财委会提交文件，披露今学年1818名中学、1440名小学及1511名幼稚园老师流失，按年分别减少4.2%、14.3%及11.2%，跌势未止；期内未达退休年龄而离开教育行业的中小学教师分别为1080和1000人，按年分别减少9.2%及18%。按教学年资划分，年资少于5年及多于15年的幼稚园及小学老师，分别按年维持稳定甚至减少，惟数字仍然高企（见附表）。至于中学教师方面，流失的资浅教师达587人，按年增加36人，年资多于15年者则近1000人。

同时，初次执教的新聘教师持续下跌，幼稚园新聘教师在23/24学年达到顶峰的824人后，24/25学年减至674人，今学年则跌至432人，仅为两年前一半，更弥补不到今年度流失、年资少于5年的564名资浅幼师。中小学新聘教师分别仅1419人及717人，是3年前的66.2%及53.6%。

香港教育工作者工会创会及荣誉主席黄建豪指，不少年轻老师考虑到现时工作机会多、寻找方向等理由离职，而年资较深的老师或考虑到学校之间竞争加剧、工作压力增加，例如需要在周末上班，甚至长假期带领游学团，「现时家长或校方对教师的期望持续上升，教师如能选择，可能会选择退下来。」

黄建豪续称，目前教育界情况严峻、特别是幼稚园收生持续下滑、学校关门的情况，腾出不少具经验的老师，「比起新毕业的教师，学校更倾向聘用具经验的」。他认为教师流失情况不必担心，「不是每个人都会走，也有『留下来的人』」，他指目前师训机构足够，连同外来人才应能满足教学需要。

邓飞：负面影响未如以往

虽然资深教师持续流失，但立法会教育界议员邓飞认为，负面影响未如以往明显，因年轻老师多为「Y世代」及「Z世代」，更贴近学生需要，「资深老师的经验在目前人工智能赋能网络时代，尤其在辅导或教导方面，可能没以往重要。」

他直言比起教师人数，教师质素能否追上时代更为重要，「可能学生使用科技的能力比老师更好」。

本报记者

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