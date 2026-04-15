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SSSDP逾20学士课程收生「单位数」

教育新闻
更新时间：08:00 2026-04-15 HKT
发布时间：08:00 2026-04-15 HKT

「指定专业/界别课程资助计划」（SSSDP）推行多年，教育局昨向立法会财委会提交文件，披露青年会专业书院「酒店及旅游管理高级文凭」过去两个学年「零收生」，连同都会大学「分析检测科学荣誉理学士」课程，在2025/26学年被剔出计划。今学年入学的SSSDP课程中，有逾20个学士课程收生录得「单位数」，大部分涉及衔接学位。

两课程被剔出计划

25/26学年SSSDP计划下收生较少的课程（部分）

院校 课程 资助学额数目 实际收生人数
珠海学院 建筑学（荣誉）理学士（衔接学位） 40 4
都会大学 建筑管理及工料测量学荣誉理学士（衔接学位） 10 3
圣方济各大学 翻译科技（荣誉）文学士（衔接学位） 10 0
恒生大学 管理科学与资讯管理（荣誉）学士 25 3
香港高等教育科技学院 厨艺及管理（荣誉）文学士（一年级学士学位） 10 2

资料来源︰立法会财委会文件

青年会专业书院的「酒店及旅游管理高级文凭」，自21/22学年起实际收生人数维持单位数，23/24学年及24/25学年虽分别提供20个及10个资助学额，但两年均录得「零收生」。至于都大的「分析检测科学荣誉理学士」（前称「检测科学和认证荣誉理学士」）在24/25学年的30个资助一年级学士学位收生虽告额满，但30个衔接学位中，实际仅收生9人。

今学年入学的SSSDP课程中，有逾20个学士课程收生录得单位数，大部分涉及衔接学位，珠海学院的建筑学（荣誉）理学士衔接学位，40个学额只取录4人；圣方济各大学的翻译科技（荣誉）文学士的资助衔接学位，更录得零收生。同时不少课程录得超额收生，包括都大「运动及康乐管理荣誉工商管理学士」、方大「护理学荣誉学士」、东华学院「护理学（荣誉）健康科学学士」一年级学士学位等。

本报记者

延伸阅读︰

财政预算案2026︱大专开办AI课程 将获优先列SSSDP

SSSDP副学位课程 下学年学额2131个

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