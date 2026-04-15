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大专生拖欠学贷近9900宗 涉款逾1.2亿

教育新闻
更新时间：07:45 2026-04-15 HKT
发布时间：07:45 2026-04-15 HKT

大专生逾期偿还学贷问题，备受社会关注。教育局向立法会财委会提交文件披露，截至今年初，各计划合计拖欠款额达1亿2559万元，涉及个案近9900宗。当局强调，如贷款人有实际困难，应主动与学生资助处联络，当局会提供延期还款或债务重组等支援。

教育局向立法会财委会提交文件，回复选举委员会界别议员范骏华提问，透露截至1月底，学资处管理5个为大专生提供贷款的资助计划，共9838宗拖欠还款个案，涉及8494名还款人，他们均按季连续拖欠达两期或以上，或按月欠款达六期或以上，欠款总额达到1亿2559万元（见表）。其中「扩展的免入息审查贷款计划」欠款达5100万元，涉及逾4000宗个案，两者均是各计划之冠，其次是「专上学生免入息审查贷款计划」，拖欠金额达3900万元，涉逾2500宗个案。

 

各学生资助计划贷款拖欠情况

资助计划

拖欠款额
（百万元）*

拖欠还款
个案宗数

资助专上课程学生资助计划

12.47

913

专上学生资助计划

11.43

1168

全日制大专学生免入息审查贷款计划

11.62

1144

专上学生免入息审查贷款计划

39

2572

扩展的免入息审查贷款计划

51.07

4041

总计：

125.59

9838

*拖欠款项是逾期未偿还的款额总数，包括过往学年欠款。
资料来源：立法会财委会

40至49岁欠款最高

按年龄划分，欠款人数最多是30至39岁，达3561人；平均欠款最高则是40至49岁者，平均欠款达26800元。50岁或以上的年长欠款人亦逾1200人。

教育局解释，贷款人以经济困难、患重病或继续修读等理由延期还款申请。对于有真正还款困难者，会因应情况提供协助，包括磋商延期还款或债务重组方案。当局续称，「资助专上课程学生资助计划」与「专上学生资助计划」均设年利率1%的低息生活费贷款，在学期间免息，标准还款期达15年；有实际还款困难者，可申请最多两年的免息延期还款，即还款期最长可达17年。

本报记者

延伸阅读：
学生资助及贷款计划｜本学年拖欠还款近亿元 有40宗撇帐个案
个人理财大使计划2025-26 提升大专生理财能力

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