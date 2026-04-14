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DSE 2026︱公民科考试今进行 教师指学生有留意时事应能处理

教育新闻
更新时间：14:53 2026-04-14 HKT
发布时间：14:53 2026-04-14 HKT

中学文凭试（DSE）公民与社会发展科考试今日举行，试题围绕包括国家与香港的宪制关系、粤港澳大湾区去年合办全运会、以及全球化与新经济发展。多名考生认为整体难度与过往相若，但作答宪制关系及年轻人如何投入新经济的题目较为困难。有公民科教师认为，今年考核的3个范畴均是学校会讲授的内容，学生只要留意时事，多能处理。

多名考生称提供资料篇幅短

江同学表示试卷内很多生活应用的题目都能答到，各题都有难点但仍能处理。卢江球摄
江同学表示试卷内很多生活应用的题目都能答到，各题都有难点但仍能处理。卢江球摄
Hugo指考生应多留意新闻和身边事，并留意课本的总结内容。
Hugo指考生应多留意新闻和身边事，并留意课本的总结内容。
陈同学称意外地在某些题目写太多，导致回答部分题目变得仓促。
陈同学称意外地在某些题目写太多，导致回答部分题目变得仓促。
黄同学指今年的考题比较「大路」，但提供的资料较为精简。
黄同学指今年的考题比较「大路」，但提供的资料较为精简。

考生江同学认为考卷难度适中，各题都有难点但并非不能处理，惟最后一题问到「年轻人如何在新经济发展趋势下装备自己」因较为生活导向而比较意外，又指今年资料篇幅比较短，料需要考生更熟悉相关题目。另一名考生Hugo指作答时间充裕、难度与过往相若，且「贴中」全运会相关题目，对于新经济一题印象较深刻，认为较以往更贴近年轻人。考生陈同学则指，试卷较去年容易，特别是近年新经济发展蓬勃，但自己在部分题目写太多，导致其他题作答较为仓卒。

黄同学则认为今年的考题比较「大路」，但提供的资料比较精简，「可能只有一句，要自己引申回答题目」，而宪制关系的题目他认为较难，「如果没有温习太熟，或不是经常接触，很难日常生活常见到」，相对地因自己就读电脑科，对人工智能及新经济方面的内容认识较多。

圣士提反堂中学副校长徐晓琦指出，今年考核的3个题目，即《基本法》和「一国两制」等宪制关系、粤港澳大湾区、以及经济全球化和新经济，均是课程教授内容，平日留意新闻时事的话亦会接触到，相信学生对题目不会感到陌生。他不认同考题资料内容较以往少，因为3题各有3项资料提供。

该校公民科科主任姚志伟亦指，今年试卷大部分是学生熟悉的题型，没有去年的评论题目，反而重新考核数据题，加上提问用字较为直白，认为试卷难度较以往浅一点。对于有考生认为第一和第三题较困难，他认为第一题属于典型题目，「用字都是出这课题时经常问到的字眼」，而第三题则难在如何用生活经验回答题目。

记者欧文瀚

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