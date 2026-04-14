翁祐中学动画校队再度扬威海外 AI动画夺「Infomatrix Asia」1金1银

近年人工智能(AI)动画兴起，吸引本地学生投入创作，更于国际赛场获奖。顺德联谊总会翁祐中学动画校队在上月底远赴哈萨克斯坦出战「Infomatrix Asia 2026」国际资讯科技大赛，于「国际AI图像及艺术组别」中，凭原创AI动画勇夺1金1银，为港争光。

唯一港队以AI作品参赛

「Infomatrix Asia」是全球最大型的中学生国际资讯科技大赛之一，涵盖机械人、电脑程式设计、AI电脑艺术等组别，云集5000名国际选手。翁祐中学在今届派出2组共4名学生参赛，凭AI动画作品《Warmth of Orange》及《Alien》跻身总决赛，分别赢得金奖与银奖。今次是翁祐中学第五度于此项比赛获奖，该校也是唯一以AI动画参赛的香港队伍。

学生在备战期间，每天回校练习，由基本3D建模到AI辅助动画生成，反复打磨数百次，以提升作品的水平。金奖作品《Warmth of Orange》由中三学生耿嘉伟及丁梓浵制作，故事以亲情为主题，讲述一名沉迷电子产品的少年，逐渐与家人关系疏离，最终重新找回连结，期望让观众反思，多陪伴家人。由中五学生郑启光、卢星宇制作的银奖作品《Alien》，则聚焦「团结」，讲述被视为异类的外星人，在困境中获同伴支援，最终克服难关，带出「同心协力、不分彼此」的讯息。

评审团赞扬作品动作细致，镜头连贯性极高，展现出专业水准，更形容「这项技术连当地大学生也未能做到」。

立即欣赏得奖作品：

《Warmth of Orange》：>>按此<<

《Alien》：>>按此<<

望创作香港文化作品

耿嘉伟表示，从没想过作品能获得国际评审认同，多谢学校和副校监支持，让他们有机会出国见识。其队友丁梓浵则说，比赛期间与来自乌干达、哈萨克的选手交流，发现各地学生对AI艺术的理解各有特色，令她眼界大开。

郑启光及卢星宇获哈萨克当地大学全额奖学金资助入读，前者表示，被当地电视台访问时很紧张，但也很自豪可以代表香港。「我希望证明，香港年轻人的创意和技术，绝不输给任何人。」其拍档卢星宇则指，未来会继续钻研AI动画，希望升读大学后能创作一套以香港文化为题的长篇作品。

本港动画教育先驱

翁祐中学是本港动画教育先驱，自2008年起开办3D电脑动画科，是全港首间将此科纳入中一至中三常规课程的中学，现时有接近500名初中生修读。课程开办至今，学生已制作逾200套动画教育短片，并于不同国际赛事获奖。表现出色的学生，更获学校推荐参加「直接录取计划」，协助日后升读动画学士课程。

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