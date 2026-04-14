陈鹤安倡「代偿教育」 加强自理解难能力 师生过于倚赖AI 副作用逐渐浮现

人工智能(AI)普及，颠覆中小学传统的教育模式。曾任教育城顾问的陈鹤安接受本报专访，提到本港数字教育过于集中技术层面，只强调提高效率，忽视学生在AI时代日渐退步的解难与生活技能，建议教育界正视「代偿教育」。对于政府正编订《中小学数字教育蓝图》，陈鹤安建议强调「人在回路」原则，而非全然交给AI操作，并订立规范与标准，让引进校园的AI系统经过合规审查。

陈鹤安称，「AI教育应追求更高的教学质素，而非量化指标，但我看不到学界有这样想法与要求。」 梁子健摄

曾任香港教育城电子学习委员会顾问，先后任职多家课本出版社的陈鹤安，近年专注研究全球AI教育发展，并出版多本著作。本港近年大力推动数字教育，他在专访指不少学校仍抱持昔日推行「资讯科技教育策略」的旧思维，只着重基础建设，「政府投放资源，一定要见到与AI直接有关的东西，结果学校就花钱买AI功能的电子白板，在技术层面上『交货』」。他坦言现今应该看重教学质素与成效，而非学生使用次数、教学与行政时间节省多寡等量化指标。

只重指标 忽视全人教育

AI应用带来便利，副作用逐渐浮现。陈鹤安直言师生过于倚赖AI，衍生学与教能力退化，一味追求「做少啲」的心态，但本港学校关注度显然不足。他指外国有学校已留意到AI影响学生自理、解难与沟通能力，引进AI平台鼓励学生自主学习之余，善用节省出来约半天的学习时数，安排教师带领学生进行生活技能、家政等训练，「做返人先做到的事」。在高中采用跨学科与专题形式，让学生自行构思如何利用AI等科技，推动创业或改善社会的项目，「借助AI将学习与现实结合的『代偿教育』虽是实验性质，其实正是出路」。

提到AI时代下的教育转变，陈鹤安认为教师须重新思考，专注于AI无法取代的全人教育，而非只眼于多了时间操练学生，「教师怎样操练都比不上AI，有系统更可针对学生弱项生成试题；如果有了AI，学生比以前还要操练更多，怎可能有时间做其他事？」

陈鹤安认为教师须重新思考，专注于AI无法取代的全人教育。 资料图片

倡设标准 研究合规审查

陈鹤安认同，会计与通告等繁复性的校务工作，可以交给AI代劳，但日常教学则另作别论，教师须掌控与善用AI，达致因材施教，「既要有AI意识，知道AI做到与做不到、应该与不应该做甚么事情；也需要AI素养，知道AI为何物、AI运作时人们应做甚么。」

政府正编订《中小学数字教育蓝图》，陈鹤安认为当局应订明「人在回路」或「教师在回路」原则，强调教师监控AI工具运作，而非放任AI自动生成与代理。在校园更广泛引进及使用AI工具前，当局应该设立相应的政策规范，让引进校园的AI接受合规审查，「国际上有这样的合规要求，香港也可以自行订立标准，比如不可以采用『龙虾』般的助理式AI技术」。

记者 梁子健

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