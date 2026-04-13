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城大研「液滴拖把」 「悭水」清洁太阳能板

教育新闻
更新时间：08:00 2026-04-13 HKT
发布时间：08:00 2026-04-13 HKT

太阳能板表面易有灰尘或污染物积聚，影响能量转换效率，城市大学机械工程学系的研究团队成功研发「液滴拖把」，只需极少量的水，显著提升清洁效率并节约用水。

清洁用水量有望大减

团队研发的「液滴拖把」技术通过精准控制冲击，利用液滴扩张及回缩时产生的物理动力，将污染物拖动并带离表面，有效移除太阳能板表面上的污染物，微粒去除效率高达99.9%，更可清除密度比水高达6至10倍的重型微粒。

研究发现，清洁太阳能板的效率与液滴能量并非直接对等，即水力越大不代表清洁效果越高，传统的清洁方式极为耗水，每年全球用水量超过120亿加仑，新技术有助将用水量降至约20亿加仑。研究成果已于国际期刊《自然—可持续发展》发表。

本报记者

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