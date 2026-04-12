19名SEN学生获颁「杰出关爱学生」 台上表演凭独白感谢父母

由香港特区中央狮子会主办的「第七届十大杰出关爱学生」颁奖典礼今日举行，合共19名「杰出关爱学生」获表扬，包括精英运动员、擅长音乐表现的学生等，有获奖学生在台上表演时更以独白表达对父母的感恩。另外今日同时是全港首个为特殊教育需要（SEN）人士而设的大型求职平台「星涯」关爱共融职业博览的成果分享会，期间多名雇主分享公司聘请SEN人士后在营运及发展上的转变。

劳福局何启明︰未来仍有挑战待克服

「十大杰出关爱学生」奖项分开「轻度及中度智障」及「肢体伤残」两个组别，分别有10名及9名学生获奖，来自11间学校。其中一名获奖的学生是中国香港智障人士体育协会的精英运动员杨城轩，他在全国及本地的多项赛事获奖无数，包括在全国第12届残疾人运动会暨第9届特殊奥林匹克运动会乒乓球比赛夺得混合双打金牌。

来自匡智张玉琼晨辉学校的郑嘉颖，在一次观看学校管弦乐团表演后便对色士风产生兴趣，在校长及老师支持下开始学吹色士风，同时积极参不同社会服务，冀做到「以生命影响生命」。东华三院徐展堂学校的胡惟凯在台上以陶笛表演「父母恩」时，更加入了一句独白表示对父母的感恩。

今届共融职业博览提供逾50个实质就业机会成果，在今日的分享会上多名雇主分享了他们公司聘请SEN人士后的转变及商业机会。大会期望透过持续推进「星涯」计划，鼓励更多雇主加入关爱行列，消除职场歧视，为SEN学生铺设一条通往梦想职场的「星光大道」。

担任主礼嘉宾的劳工及福利局副局长何启明致辞时，形容「十大杰出关爱学生选举」对参赛学生而言是一个起点，因未来还会有更多不同的挑战需要克服，但活动同时是对SEN人士的家长表达支持。他强调，政府一直致力营造伤健共融的就业环境，并在SEN方面提供不同程度的支援，今届活动更成功对接SEN人士与职场工作机会，让「伤健共融」成功落地。

本报记者

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