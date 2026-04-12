DSE 2026｜英文聆综试题新颖 考生：少少失手 语速较往年快约1.2倍 教师指整体「中等偏难」

中学文凭试昨举行英文科卷三聆听及综合能力考核，共约52700名考生报考，今年以图书馆为考题。有英文科老师认为，今年试题新颖，聆听部分的语速较往年快约「1.2倍」，形容整体难度「中等偏难」。有考生形容有「有少少失手」，但预计整体成绩可达第5级或以上。

英文科聆听及综合能力卷占全科分数三成，设甲乙两部分，甲部必答的聆听卷，围绕世界各地的特色图书馆，有题目要求考生根据录音内容，完成地图、路线图等图表。选答的综合能力卷，程度较浅的B1卷要求考生撰写图书馆每周活动计划、社交媒体宣传帖文，及电邮联络作家参与活动；程度较深的B2卷则要求考生为人工智能(AI)图书工具简介短片撰稿、就图书馆出现飞蛾问题撰写报告，及为康文署社区关系项目撰写计划书。

AI成试题 要求考生撰简介稿

张祝珊英文中学资深英文科教师孙锡欣分析，今年卷三整体难度属「中等偏难」，特别是乙部B2部分，要求考生同时撰写报告与建议书，两者均属「大题目」，需要整理零散资料、归纳调查数据，耗时较长；不少考生在限时情况下出现「语境错配」，例如撰写建议书时「过度描述」，撰写报告时滥加「主观建议」而失分。选答B2卷的考生郭同学称，在撰写文稿较讲求深度与感染力，运用感叹句及互动句式，如「Have you ever heard about that（你有没有听闻过）」以营造推广效果，坦言「有少少失手」，但仍预计成绩可达5级或以上。

甲部方面，孙锡欣指题型偏易，但考生须小心串字，例如将「waterproof（防水）」误写成「waterprove」。她认为今年录音整体语速比往年快约「1.2倍」，部分段落较急促。内容上涉及不同国家的另类图书馆，如老挝与挪威的「图书船」、肯亚的「骆驼图书馆」，题型较新颖，相信考生会感意外。

记者昨走访将军澳的试场，考生张同学指，平日会花时间收听BBC Podcast或TED Talks训练听力，更「贴中」AI成为考题。另一考生郑同学则指日前应考阅读卷有一首探讨旅行意义的诗句，令她有所感悟，期望完成整个文凭试后去旅行放松心情。

记者佘丹薇 郑丹桦

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