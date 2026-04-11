DSE 2026｜英文阅读卷再现诗歌题 教师指具难度考理解力

中学文凭试（DSE）昨举行英文科阅读与写作卷考试，阅读篇章探讨珍珠奶茶在美国发展的商机，而程度较深的篇章采讨旅行的意义，更相隔5年再现诗歌题目，有学生坦言作答时感惊讶，亦有考生指珍珠奶茶等议题贴近日常生活，易于理解。有教师指诗歌题有一定难度，对考生的理解能力要求更高。

英文科阅读卷设有A、B两部分，各占分10%。今年A部分篇章讨论珍珠奶茶在咖啡文化流行的美国，有何发展优势与潜力。程度较深的B2部分，引用美国诗人丽塔达夫(Rita Dove)诗作《Vacation (假期)》、意大利诗词人Gio Evan诗作《Travel (旅行)》，并节录自英国小说家皮科艾尔(Pico Iyer)的文章《Why We Travel (为何我们旅行)》，讨论旅行的意义；B1部分涉及经营影片分享平台，包括英国网红YagmanX的自述。

记者昨走访北角试场，考生陈同学指整体作答过程顺利，见到诗歌题型「有点惊讶」，但实际难度不高；同样选答B2的考生林同学，认为诗歌题难度较高，题材少见，自认发挥失准。对于题目中两首诗，张祝珊英文中学资深英文科教师孙锡欣分析《Vacation》难度较高，有较多不常用生字；《Travel》则较浅白，但在语气、观点等题型有较深的提问，她认为诗歌题材范围广，对考生理解能力要求更高，故有一定难度。

试题屡见文法词义陷阱

至于珍珠奶茶的篇章，孙锡欣指段落主旨清晰，部分深涩词汇可藉前后文理推断，整体难度适中，惟阅读卷设有多处文法及词义陷阱，譬如有题目要求考生在指示段落找出同义词，不少人或误把「hugely」当成「big」而失分。

至于写作卷，甲部必答题要求以学生会主席身分撰文介绍校园电台节目。乙部4选1的题目，包括以「She couldn't believe it was her」为题看图作文、就求职时审查社媒资讯作报章投稿、为放弃医生高薪厚职的校友撰写校报专访，以及撰写文章讨论长者对年轻人看法。孙锡欣指报章投稿及校友专访两条题目「大路」，估计大部分考生选答，而整体试卷用词浅白，能力较高的考生可通过运用修辞、强化论证凸显自身水平。

记者 佘丹薇 郑丹桦

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