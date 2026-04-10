DSE 2026｜英文科阅读及写作卷开考 珍珠奶茶、社媒、旅游意义入题 考生：诗歌题令人惊讶

中学文凭试（DSE）核心科目英文阅读及写作卷今日开考。卷一阅读理解Part A以珍珠奶茶的发展前景为主题，B1及B2部分则分别探讨经营YouTube频道与旅游的意义。本报记者前往位于北角的张祝珊英文中学考场，访问学生应考情况。有考生表示，看到诗歌题目时感到意外，但整体尚可应付。

对诗歌题目感意外

考生陈同学指出，自己未曾操练历届试题，觉得与学校模拟考试比较为简单。他提到卷一B2部分考问诗歌，整体难度偏低，但题目提问方式较难，例如长题目要求分析内在含意，未必能完全掌握，「不算难」。至于写作卷（卷二），他选答第三题，讲及公司在招募过程会查看求职者的社交媒体资料，加上本身修读经济科，「觉得拣呢条比较简单」，能有较多方向发展，总体而言不算困难，自觉表现不俗，「最好目标夺5**」。至于卷一Part A，他则表示难以捕捉提问重点。

另一考生陈同学则表示，今年试卷与往年「有些不同」，阅读卷出现两首诗歌，打开试卷时「有点惊讶」，但作答时尚算顺利。她认为珍珠奶茶题目贴近日常生活，尚可接受。对于卷一的难点，她说「一定会有部分不懂」，但未至于整份试卷无法作答。她笑着说「应该有5**」，有信心成为今届状元，目标是入读中文大学中文教育系。

拣选阅读卷B2作答的林同学认为难度比想象中高，指题材对自己来讲少见，自认发挥失准。写作卷表现则和平时差不多，自己选择熟悉的social media题目做答，但当时想到写作方向惟难以深入拓展，加上自己撰文速度偏慢，希望能取得第五级，若有第四级亦都感到满足。

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