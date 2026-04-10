DSE 2026｜中文写作题 考生多选「在城市见大自然生命光芒」

中学文凭试中文科卷二写作卷，不少考生在「命题写作」部分，选答「在城市中，我看见了大自然的生命光芒」一题，认为更易把握。有教师形容该题「魔鬼在细节」，须处理好「大自然」与「城市」两者之间关系，提升写作立意，否则难获高分。

教师：魔鬼在细节

写作卷乙部「命题写作」三选一，多名受访考生均选答「在城市中，我看见了大自然的生命光芒」。考生蔡同学指，曾犹豫选答该题抑或「谈说话」，最终选答前者，以「人类活动的危害」切入，她表示后者属议论文，需要大量例子支撑论点，惟当时想到例子不多，只好选择放弃。另一考生林同学指选答该题原因，是自己对自然生物有一定认识，在文中举出多款本地物种，如珠颈斑鸠、昆虫、蝴蝶和青蛙等。

不过，曾璧山（崇兰）中学中文科主任陈锦铭直言该题「魔鬼在细节」，须紧贴「城市」要素，若仅描写郊野公园或乡郊，未妥善处理「大自然」与「城市」之间关系，便难获高分。他指另一题「眼前的甜点令这顿饭别具意义」提供明确叙事场景，可以反向思考以「甜」的反面——「苦」，带出「苦尽甘来」等含义，升格到情感、个人体悟，甚至文化传承，呈现效果更佳。至于「谈说话」题目，他指考生若表达「慎言」价值，内容可更加立体。甲部「实用写作」要求考生就电子支付撰写评论文章，陈锦铭指取材有趣且贴近生活，考验考生思辨能力。

记者 欧文瀚 郑丹桦

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