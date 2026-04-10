Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026｜中文写作题 考生多选「在城市见大自然生命光芒」

教育新闻
更新时间：07:45 2026-04-10 HKT
发布时间：07:45 2026-04-10 HKT

中学文凭试中文科卷二写作卷，不少考生在「命题写作」部分，选答「在城市中，我看见了大自然的生命光芒」一题，认为更易把握。有教师形容该题「魔鬼在细节」，须处理好「大自然」与「城市」两者之间关系，提升写作立意，否则难获高分。

教师：魔鬼在细节

写作卷乙部「命题写作」三选一，多名受访考生均选答「在城市中，我看见了大自然的生命光芒」。考生蔡同学指，曾犹豫选答该题抑或「谈说话」，最终选答前者，以「人类活动的危害」切入，她表示后者属议论文，需要大量例子支撑论点，惟当时想到例子不多，只好选择放弃。另一考生林同学指选答该题原因，是自己对自然生物有一定认识，在文中举出多款本地物种，如珠颈斑鸠、昆虫、蝴蝶和青蛙等。

不过，曾璧山（崇兰）中学中文科主任陈锦铭直言该题「魔鬼在细节」，须紧贴「城市」要素，若仅描写郊野公园或乡郊，未妥善处理「大自然」与「城市」之间关系，便难获高分。他指另一题「眼前的甜点令这顿饭别具意义」提供明确叙事场景，可以反向思考以「甜」的反面——「苦」，带出「苦尽甘来」等含义，升格到情感、个人体悟，甚至文化传承，呈现效果更佳。至于「谈说话」题目，他指考生若表达「慎言」价值，内容可更加立体。甲部「实用写作」要求考生就电子支付撰写评论文章，陈锦铭指取材有趣且贴近生活，考验考生思辨能力。

记者 欧文瀚 郑丹桦

延伸阅读︰

DSE 2026｜中文阅读卷考葛亮《声音》有考生指内容「抽象」 教师认为试卷难度属「中等偏浅」

DSE 2026｜文凭试视艺科开考家长：AI令女儿弃投身艺术 教师认为试题「大路」 设计孕妇装料有难度

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
17小时前
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
18小时前
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
02:35
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
时事热话
16小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
2026-04-09 07:30 HKT
东张西望｜港女哭诉内地丈夫出轨召妓  攞完居留权金屋藏娇  老婆北上踢窦大巴掴渣男
东张西望｜港女哭诉内地丈夫出轨召妓  攞完居留权金屋藏娇  老婆北上踢窦大巴掴渣男
影视圈
11小时前
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
旅游
20小时前
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
19小时前
给十九岁的我丨张婉婷发公开信反击「未授权」内幕 斥英华女校「讲大话」 强调阿佘曾签同意书
给十九岁的我丨张婉婷发公开信反击「未授权」内幕 斥英华女校「讲大话」 强调阿佘曾签同意书
影视圈
9小时前
澳门｜七旬翁获「每周一次性服务」作报酬　与内地女假结婚12年终被揭发
突发
6小时前
BNO移英潮 港人成英国最大海外业主 持货总值逾千亿
02:22
BNO移英潮 港人成英国最大海外业主 持货总值逾千亿
海外置业
2026-04-09 06:00 HKT