DSE 2026｜中文阅读卷考葛亮《声音》有考生指内容「抽象」 教师认为试卷难度属「中等偏浅」

中学文凭试（DSE）昨举行中文科笔试，共逾51300人应考。今年卷一乙部的阅读能力考材采用本地作家、浸会大学中文系教授葛亮的《声音》，相隔13年后再有本地作家作品入题，惟有考生直指内容「抽象」；另一白话篇章选取内地作家探讨人工智能（AI）取代人类的散文。有教师认为试卷难度属「中等偏浅」，篇章取材有意贴近生活，借此鼓励学生平日多阅读、留意周遭与作出反思。

另一篇探讨AI取代人类

考生林同学指文言篇章的题目较难，部分题目内容更「贴错」。何健勇摄

陈锦铭期望试卷多引用主流或年轻作家作品，令公开试变得更贴地。何健勇摄

获列为中文科阅读考材的《声音》，作者葛亮出生于南京，早年在港取得硕士及博士学位，现任教于浸大中文系，文章描写藏女、泥人师傅等社会「边缘人」，折射出民间社会与时代轮廓，形容他们是「行走于边缘的英雄」。今次是继2013年引用黄国彬的《说誓》后，文凭试中文科再以本地作家作品拟题；另一篇白话篇章节录内地作家韩少功，强调AI难以取代人类价值的《当机器人成立作家协会》。考试及评核局指，葛亮细致地刻画了小人物在大时代生活的艰苦和无奈，抒发对他们的同情和敬佩，把说理和记叙抒情放在一起考核，更能全面评核考生的阅读理解能力。

至于文言篇章方面，乙部考核《世说新语》3则品鉴人物；甲部则问及《论仁、论孝、论君子》、《念奴娇．赤壁怀古》和《出师表》范文内容及写作手法。

记者昨走访马鞍山的试场，考生罗同学称全卷整体难度不高，但认为《声音》内容较抽象难懂；另一考生林同学亦指试卷难度中等，仍能应付，但承认未能成功「贴题」，即使曾经温习《出师表》，题目却与过往不同，更未料到《论语》入题。

对于有本地作家的著作列为考题，曾璧山（崇兰）中学中文科主任陈锦铭感到高兴，相信文章获选与内容流露出家国情怀有关，「香港作家对城市变迁和文化有深刻见解」。他相信试卷有借篇章鼓励学生扩阔视野的用意，建议学生在交流团多感受与体会当地文化，并期望考评局日后挑选篇章能够与时并进，让主流或年轻作家的作品有机会获选，令公开试变得更贴地。

篇章取材有意贴近生活

对于有考生认为《声音》内容较抽象，陈锦铭指考生若缺乏生活阅历，无法跳进作者的叙事角度，或习惯碎片式阅读，将难以处理两篇白话文章，「AI日渐普及和渗入生活，学生是否有自己的反思和看法相当重要」，形容试卷有意实践「语文生活化」，让学生平日做到见微知著、以小见大，对生活有自己的反思。他指《声音》重点分别是作者个人记忆、城市变迁和文化传承，试卷有选择题协助考生进行段落分层，如考生先做该题，将全文「从长变短」，相信更易处理。

整体而言，陈锦铭认为难度属「中等偏浅」，而今年考卷虽相隔两年后再现「无从判断」的题目，但选择题占分从去年30分增至32分，需要书写的地方反而减少，亦没有比较阅读题，「有望脱离『死亡之卷』的称号」。

记者欧文瀚 郑丹桦

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