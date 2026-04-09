DSE 2026｜中文科开考 冯梁结中学试场考生：宏福苑大火影响备战

中学文凭试（DSE）中文科考试今日展开，是今届DSE首个核心科目笔试，有逾51000人报考，其中约6600人为自修生。

考生：近距离感受到灾难

记者今早到大埔宏福苑附近的中华基督教会冯梁结纪念中学试场。部分考生坦言曾受宏福苑大火影响温习心情，但一段时间后已告平复。

虽然中文科在8时半开考，但不少考生早于7时多已到场，在有盖操场等候进入试场。家住广福邨的吴同学不讳言宏福苑大火对备战有一定影响，但随时间过去心情已好了不少，今日的紧张情绪亦较昨日平稳，期望中文科获得3或以上成绩。

刘同学和丘同学今日均在原校应考，两人分别以考获入读副学士和大学的门槛为目标。提到宏福苑大火，刘同学直言是近距离感受到灾难，「可能有少许(影响温习)，但重点是看你怎样调节」。丘同学指学校老师在灾后为学生进行心理辅导，有助他们约一周便平复心情，刘同学更称「只要有充足预备就不会紧张」。

同样到该校应试的颜同学指，自己未受大火影响，但坦言有朋友因有亲友居于宏福苑，心情变得较为低落。家住太和的蔡同学指，自己在大火后需时一个多月才平复心情重投温习，希望中文科能拿到3至4分。

自修生重考望「雪耻」

本身已是大学生的郑同学，在今年重考中文及视艺，希望能「雪耻」。何健勇摄

有自修生今年重考部分科目冀能「雪耻」。现已入读大学的郑同学称，不甘心去年的成绩未达目标，今年重考中文及视觉艺术科，心情不算紧张，但希望成绩「不要低过去年」的4分。

另一自修生王同学去年未能如愿入读大学，今年合共重考5科，期望能取得较大的进步，「才对得起一年的重读」，期望成功报读理工系科目。

另外，也有本身在内地读书的学生来港应试。王同学和黎同学自小在内地读书，由广州来港考试，入住于沙田酒店。王同学形容心情有点紧张，表示在速度上没有突出优势，「香港本地学生长期写繁体字，已经习惯了」。她坦言自身写作是弱项，在入试场前特意重温实用文笔记，希望熟习格式。

黎同学昨温习到10点便休息，提到自己平时写作分数理想，对发挥颇有把握，至于今次成绩则抱持平常心。

记者 欧文瀚 郑丹桦

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