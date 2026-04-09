DSE 2026｜文凭试视艺科开考家长：AI令女儿弃投身艺术 教师认为试题「大路」 设计孕妇装料有难度

中学文凭试（DSE）笔试昨展开，首日视觉艺术科共约3900名考生应考。在近年人工智能（AI）急速发展下，有应届考生家长直言子女放弃把艺术视为职业志向。在大埔的试场，有考生指宏福苑大火难免影响心情，但应试时已经平复。有教师指今年试卷内容「大路」，但「设计」卷要求设计以孕妇为对象的服装，料对考生有一定难度。

艺术评赏引朱铭莫奈作品

严女士指AI发展迅速，令女儿放弃以视艺作为职业志向。汪旭峰摄

居于大埔的考生梁同学指，宏福苑大火未影响应试心情。

视艺科分为两卷，考生须从「视觉形式表达主题」（卷1）及「设计」（卷2）二选一。今年「视觉形式表达主题」卷艺术评赏部分，引用已故台湾雕塑家朱铭《人间系列——第三代》、法国印象派画家莫奈《睡莲》等作品，创作题要求学生以「横跨大都市和乡村的桥」、「我的海底奇幻之旅」为题作画。民生书院视艺科科主任林谧指，今年试卷的内容比较「大路」，整体难度属正常，卷一创作题多是风景、家庭聚会等易理解的内容，但考生在限时内完成画作不易，强调画作的完成度很重要，创作亦须呈现题目内容，「例如一定要画到在海底、展示怎样『奇幻』等」。

至于「设计」卷，题目包括设计孕妇穿着可变夏季全身装束、八达通封面、诗集封面及封底等。林谧指孕妇装对考生有一定难度，因衣服设计上要顾及元素比较多，包括衣服变化、「大海与小水滴」指定主题等，对于剪裁、用料均有讲究。至于其他题目，她认为着重实用性、日常能接触到的物品，考生只要小心审题、平日多留意身边事物，相信不难应付。

记者昨走访多个试场，在沙田的培侨书院，有考生早于7时许已带备画板等工具抵达，部分人更拖箧到场。陪同女儿到校的家长严女士，形容女儿「超级紧张」，担心考不到好成绩入读大学，但仍坚持应考7科。她指女儿原打算在艺术方向发展，选读视觉艺术科，惟眼见近年AI发展迅速，「已不打算做艺术了」。

在大埔的香港教师会李兴贵中学试场，不少考生坦言对宏福苑大火犹有余悸，应届考生吴同学就读的中学在宏福苑附近，称难免触景伤情，形容自己心情肯定受影响，但现在已大致平复，未影响表现。同区考生严同学指，期望受影响考生能尽快走出悲伤，以最好的状态应试。

大埔考生称已平复心情

考试及评核局指，已宽免10多名居于宏福苑应届考生的考试费，早前已与相关学校跟进，酌情协助受影响考生的报考、校本评核呈分等考务安排；考评局同时为93名宏福苑居民免费补领公开试文件，涉及数量约200份。

至于文凭试视艺科考试，考评局指共设54个一般试场及268个特别试场，共约3900名考生报考，各试场整体运作畅顺；约80%考生使用「报到易」程式自行签到，其他因不同原因而未自行签到的考生，均已在监考员协助下完成签到程序，应考未受影响；强调将继续密切监察，确保考试顺利进行。

记者欧文瀚

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