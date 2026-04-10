DSE经济科2026｜内化概念+套入时事 夺星5招一定要识！

2026年中学文凭试（DSE）的经济科，将于5月4日开考。为帮助考生考好DSE，《星岛教育》与香港津贴中学议会合作，邀请前线教师撰文讲解温习技巧。今日由保良局百周年李兆忠纪念中学经济科科主任陈咏宜，讲解经济科的温习技巧。

DSE经济科2026｜掌握5 个 「内向」及「外向」处理

保良局百周年李兆忠纪念中学经济科科主任陈咏宜 (图片由作者提供)

陈咏宜认为，经济科的夺星之道，是「以概念为中心，内向内化概念，外向套入时事并表达到位」。「近年同学在自我介绍时，常以『内向』或『外向』形容性格；事实上，准备 2026 年经济科文凭试时，同样可分为『内向』与『外向』处理。」她指经济科的核心始终是「概念」，而考评局倾向将熟悉概念置于现实情境之中，并加入少量新题型。因此，概念必须成为「中心」：一方面向内整理，另一方面向外应用、表达。唯有内外并行，概念方能真正「活」起来，并在考场上化为得分力量。以下就是她分享的温习技巧。

DSE经济科2026｜内向处理：如何把概念变成「属于自己」

1．向内厘清盲点 → 内化概念而非死记

DSE经济科2026｜1．向内厘清盲点 → 内化概念而非死记

「错题簿」（即是用于集中整理曾经做错的题目的簿）的价值不在厚度，而在能否揭示盲点。以 2024 年试题为例，「基建施工期间」的基建投资影响总投资支出（Gross Investment Expenditure）；而 2020 年试题则以「基建对未来影响」为背景，此则会影响出口（Exports）。同样是基建，但情境不同，影响亦不同。若只硬背「基建＝投资」，便容易误判。如能善用历届试题作比较，便更易发现自己较误判的地方。愈个人化的「错题簿」，愈能集中检视自己，从而作出改进，这种内化过程能更有效深化理解。

2．向内检视准确 → 善用人工智能保持概念精准

DSE经济科2026｜2．向内检视准确 → 善用人工智能保持概念精准

近一年来，我欣见同学习惯使用人工智能作为温习辅助，去帮助检视概念是否清晰。然而，它的回应未必完全符合文凭试课程要求，例如有时会将香港金管局误视为香港的中央银行。事实上，金管局只具备部分中央银行职能，并不能视为真正中央银行。因此，考生必先掌握概念，并向老师或官方资料核实。人工智能是辅助，而非取代思考；若能善用，便能更快将概念内化。

DSE经济科2026｜外向处理：外向套入时事并表达到位

3．向外套入时事 → 将概念放入新闻情境

DSE经济科2026｜3．向外套入时事 → 将概念放

文凭试题目紧贴时事，若能在平日反复练习，便能在考场上更沉著应对。今年的例子包括：中九龙绕道接近启用及香港中医医院落成，可与潜在产出（Potential Output）挂钩；预制菜的流行可探讨对香港失业率（Unemployment Rate）的影响；游客增加至郊区导致环境破坏，是负面界外效应（Negative Externality）的例子。事实上，人工智能亦可协助生成模拟题目，让考生尝试在不同情境中应用概念。然而，正如前文所述，考生须具成熟判断，不能完全依赖人工智能。

4．向外推测题型 → 将概念放入「可能出现的新题型」情境

DSE经济科2026｜4．向外推测题型 → 将概念放入「可能出现的新题型」情境

除了整理旧题目，考生亦要尝试将概念放入未来可能出现的题型情境，这正是外向处理的另一面。自去年起，选修部分已恢复考核。在选修单元一，过往曾出现不同形状的边际成本曲线（Marginal Cost Curve），但需求曲线（Demand Curve）改变的情境却暂未曾考核。同学需记得若需求改变，便需绘画新的边际收益曲线（Marginal Revenue Curve）。因此，考生除了留意新闻时事外，亦应观察哪些题型长时间未出现，并推测可能方向，提前准备。

5．向外表达精准 → 避免失分

DSE经济科2026｜5．向外表达精准 → 避免失分

「外向处理」的最后一步是文字表达。评分依靠书面答案，阅卷员只能透过文字理解思路，因此必须以准确文字展现概念。例如「可支配收入」（Disposable Income）与「应课税收入」（Taxable Income）不可混淆；共用品（Public Goods）必须写明「消费上具非竞争性」（Non-rival in Consumption），若遗漏「消费上」便会失分。一字之差，足以影响得分。

最后，陈咏宜希望同学能内向内化概念，外向套入时事并表达到位，令最后准备时间仍能带来正面的边际回报。

DSE经济科2026｜经济科评核模式

保良局百周年李兆忠纪念中学 (图片由作者提供)

部分 比重 时间 公开考试 卷一 多项选择题。考核范围：必修部分。全部试题均须作答。 30% 1小时 卷二 甲部：短题目。考核范围：必修部分。全部试题均须作答。 26% 2小时30分 乙部：结构/文章式/资料回应试题。考核范围：必修部分。全部试题均须作答。 35% 丙部：结构/文章式试题。考核范围：选修单元部分。考生只须从两个选修单元中选取一个作答。 9%

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