DSE 2026｜首科笔试视艺科开考 家长：AI令女儿不打算投身视艺行业

中学文凭试(DSE)的笔试今日展开，首日考试为视觉艺术科。有陪同女儿到试场的家长表示，女儿因为人工智能(AI)的出现，已不打算将艺术视为将来职业方向，亦有家长为提高入读大专的机会，安排内地读书子女来港应考文凭试。

家长：女儿「超级紧张」

在沙田培侨书院，考生带同画板和手推车等，7时许开始陆续乘车到场，部份人由家长陪同到校门外，目送子女入校应试。陪同女儿到校的严女士形容女儿对文凭试「超级紧张」，担心考不到好成绩入读大学，但仍坚持应考合共7科。她指女儿原有意在艺术方向发展而选读视觉艺术科，但眼见近年AI发展迅速，「已不打算做艺术了」。

谷女士的女儿在香港出生，但因工作关系，她从小学到初中都在家乡浙江上学，惟在考虑到内地高考竞争大、以及提高入读好学校的机会，安排女儿中四回港应考文凭试课程，「希望她准备得足够」。另一名考生张同学对视觉艺术科抱有信心，「不认为会考得差」，其他科目亦准备得差不多。

校方：考生使用「报到易」的情况顺利

培侨书院中学部校长吴静雯表示，今日共有12名考生到场应考，使用「报到易」的情况顺利，「他们到场后都懂得用手机登入，系统亦会显示他们已报到，如果考生在场但没报到，我们就会做正常点名」。

她指明日约有170多名考生到校应考中文科，预计将有不少人在学校内外等候，但大部分为本校考生，「大部分考生明日是第一日考试，对他们来说一个熟悉的环境、不需要担心交通等事宜，对他们的安排和心理准备都有好处。」不过由于学校正进行工程，她称在完成公民与社会发展科后，学校就不再用作试场。

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