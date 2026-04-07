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蔡若莲：发展北都大学城 可借鉴内地「校城一体化」

教育新闻
更新时间：19:48 2026-04-07 HKT
发布时间：19:48 2026-04-07 HKT

特区政府「大学城筹划及建设组」日前到浙江宁波、杭州、北京城市副中心及河北雄安新区考察，随团的教育局局长蔡若莲在网上撰文，形容发展北都大学城机遇「时不我待」；内地大学城「校城一体化」的发展模式，为吸引全球顶尖院校、共建联合项目，培育创新人才提供「可借鉴的路径」，但强调要发挥本港独特优势与作用。

内地经验与北都大学城发展理念契合

蔡若莲在网上专栏「局中人语」撰文，总结「大学城筹划及建设组」考察内地大学城的行程，形容各园区积极探索中西融合课程、跨学科平台及跨境人才流动机制，强化服务国家战略的人才自主培养，为北都大学城提供「可借鉴的路径」：在产业联动、基建先行及可持续规划的成功经验，与北都大学城发展理念高度契合。

对于内地「校城一体化」的发展模式，蔡若莲指实现教学、科研、生活与产业的无缝结合，营造宜居宜研环境，有利吸引高端人才长期落户。她强调大学城不但是校舍扩建，而是统筹教育、科技、人才一体发展的战略载体，以发挥本港院校在基础科研、跨学科教育、国际化师资等优势，结合与大湾区产业链，推动科技成果产业化。

本报记者

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