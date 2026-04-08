裘槎科学周 国际团队携双语科普与大众互动

透过生动的表演与互动演示，使抽象的科学理论更易令大众理解。裘槎科学周日前在科学馆举行，活动汇聚来自8个国家的12个国际级专业科学团队，透过实验示范、剧场演出及工作坊等逾90场活动，以多元形式传播科学知识。来自爱尔兰的著名科学达人Mark Langtry称，采用双语模式能让科学更易理解，认为任何事都有对应的科学知识。而在香港土生土长，代表瑞士科学中心的科学传意者黄姿蕾，返港进行科学表演，乐见表演把香港的语言优势与瑞士的科普经验作跨文化衔接，让大众体验科学趣味。

首次来港参与表演的爱尔兰科学达人Mark，身兼当地国家科学中心主任、广播人及前职业足球员，更曾创作科学相关电视节目。他指英文与广东话双语配搭带来全新互动模式，能让科学更易于理解，「科学可应用于任何领域，无论你想踢好球、成为航天员还是厨师，任何事情都离不开科学」。Mark透露，自己曾前往美国「追风」、赴北极圈研究地球，他认为科学本身就是一场冒险，「必须要在精神和身体上走出舒适圈」，并希望透过表演激励更多年轻人学习科学，「我很享受教别人的过程」。

同样带来双语科学表演的香港土生土长科学传意者黄姿蕾，毕业于理工大学，其后移居瑞士，期间接触「科学传播可视化」专业。她代表瑞士科学中心团队，带来《气球特务》的表演返港，透过生动形式展现空气的惊人特点。她坦言团队成员平时以德文、英文沟通，为准备这场双语表演一度「鸡同鸭讲」，但观众可通过动作与场景理解当中的科学知识。

谈及香港与瑞士科普的差异，黄姿蕾表示，瑞士不会设目标观众为小朋友，而当地的科学馆全年无休提供科学表演，香港观众对新颖科普形式的接受度让她充满期待。她认为，无论观众是为「看热闹」还是「悟道理」，只要能感受到科学的趣味，表演就算成功，而活动也实现了香港语言优势与瑞士科普经验的跨文化衔接。

两年前获得裘槎科学传播奖学金的蔡鹿怡，在活动中举办科学工作坊，透过制作星座投影仪并观看3D演示，探索地球与星星的距离。她指过程中深切感受到小朋友的无限创意，并认为香港的科学发展越来越好。

记者佘丹薇

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