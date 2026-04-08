中大社科博士课程升级 AI成必修 邱腾华聂德权等任「职涯导师」

人工智能(AI)应用普遍，中文大学的「社会科学博士（应用社会科学）」课程升级，引进AI必修内容，更邀请邱腾华、聂德权等前官员与业界领袖出任「职涯导师」，深化学生的实务视野。中大社会科学院院长冯应谦期望，学生提出解决社会难题的「落地」建议，但强调AI无法取代社会科学。修读的博士生之一，曾执导电影《过时‧过节》的导演曾庆宏形容，课程让他构建多角度观察与分析框架。

「证据导向」处理复杂议题

中大社科院开办的「社会科学博士（应用社会科学）」设3年全日制与4年兼读制课程，以拥有5年或以上工作经验，并具备社会科学或相关领域硕士学位的职场中高层人士为对象，必修课涵盖独立研究、创意项目及AI的社科研究等，学生可从公共政策与管理、社会创新、社会可持续发展及行为社会科学中，4选2作为专业领域。课程强调「可行动的社会科学」，冯应谦指采用「证据导向」，要求学生将研究转化为具体的政策建议，协助政府处理失业、房屋、气候变化等复杂议题。

课程今年新增「应用人工智能的社会科学研究」科目，冯应谦形容绝非盲目「跟风」，「AI虽然强大，却无法取代人类提出『让社会变得更好』的关键问题。」他举例指减碳与可持续发展，牵涉人类观念与价值观等课题，仍要依赖社会科学对人类行为的深层洞察，是目前AI无法触及的领域。

课程在26/27学年增设由不同界别的专家学者及业界领袖担任学生的「职涯导师」，包括商务及经济发展局前局长邱腾华、公务员事务局前局长聂德权、立法会前议员钟国斌、行政会议成员林正财等，他们将组成的「课程顾问委员会」，并协助学生将学术成果，转化为事业发展及社会应用。课程将实行「双师徒制」，由「职涯导师」与负责学术规范与研究方法的「学术论文导师」，共同支援学生。身兼课程主任的政务与政策科学学院教授卢永鸿解释，邀请界别领袖、社会贤达加入，可确保课程契合社会发展，扩大学生的网络。

双师徒制 助学生扩网络

曾编导电影《过时‧过节》，浸会大学环球萤幕演技艺术学士（荣誉）课程主任曾庆宏，现以兼读形式修读课程。曾先后在印尼与柬埔寨电影节担任评审的他，指课程有助构建多角度的观察与分析框架，「印尼短片深入探讨贫富悬殊，柬埔寨作品则以性侵议题反思传统价值。修读课程后，我能更深刻地理解不同文化背景下的社会问题根源，从创作者的视觉出发，剖析其创作意念。」另一博士生颜信从事科研支援及公益领域，指课程让他学以致用，「如系统性调查与问题分析，为我本身工作的资助方案，提供了实证基础与专业论证」。



记者 苏丽珊

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