港大团队研发隐私保护系统 整合认证运算功能增安全性

近年医疗物联网不时发生黑客以远端遥控方式攻击装置的事件，由香港大学工程学院领导的团队，早前研发出一款隐私保护系统「共位认证与处理系统」（CLAP），将认证与运算功能整合于同一平台，有望为从穿戴式医疗装置、到工业物联网的领域提供关键的安全保障，应对当前边缘计算装置面临的重大安全漏洞。研究成果已于国际顶尖期刊《科学进展》发表。

新系统运用忆阻器两大特性

是次研究由港大电机电子工程系教授黄毅和刘正午博士领导，并与清华大学及南方科技大学多名教授及博士合作。考虑到近年黑客透过窜改胰岛素泵剂量和干扰心脏起搏器讯号等事件，展示了边缘装置的安全隐患，团队成功开发出一套基于忆阻器的新系统，突破边缘运算装置在安全与效能之间的技术瓶颈。

CLAP系统特点在于运用忆阻器的两大特性：其一是实现「存算一体化」技术，使数据储存与运算同步于同一装置完成，大幅提升数据处理效率；其二是具备「物理随机」特性，能利用元件间与生俱来的微观差异，为设备认证提供独一无二的安全标记，犹如电子身份证。

在概念测试中，新系统于健康监测领域的心电图（ECG）数据采集应用方面的认证准确率高达99.46%，讯号压缩误差仅为18.67%（均方根误差百分比），同时实现能耗效率提升146倍及晶片面积缩减近18倍的突破性成果。

刘正午解释，传统方案通常将安全模组与分析模组、储存单元与运算单元分开实现，造成巨大的硬体与能源消耗，对资源有限的边缘装置而言难以负荷，「这种硬体整合设计，既能保障认证可靠性与运算精准度，又不会产生传统方案的额外开销。」

黄毅认为，这项新技术标志着安全边缘计算领域的一个重要里程碑，「这些改进对于各类资源受限的应用至关重要，无论是医疗植入装置还是工业物联网传感器都能受惠。」他期望研究能推动行业迈向新未来，让安全不再是以性能为代价的附加功能，而能成为硬件的「原生属性」。

本报记者

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