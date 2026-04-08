DSE中国历史科2026｜拿捏「史实」加「技能」 即睇 2大温习重点 + 4大应试技巧

2026年中学文凭试（DSE）的中国历史科，将于4月29日开考。为帮助考生考好DSE，《星岛教育》与香港津贴中学议会合作，邀请前线教师撰文讲解温习技巧。今日由宣道会陈朱素华纪念中学中国历史科科主任李巧仪，讲解中国历史科的温习技巧。

DSE中国历史科2026｜温习２大重点

高中中国历史科课程浩瀚，卷一由西周考至对外关系，卷二亦有六大单元供考生选读，但各位应届考生如若拿捏到当中的温习及应试技巧，相信亦可游刃有余。李巧仪将会分2部分，包括温习及应试技巧，向各位考生分享当中的心法。

必须掌握每个课题的考核重点 注意课题或事件之间的相连性

必须掌握每个课题的考核重点

高中中国历史科课程浩瀚，如盲目背诵，只会大海捞针，手足无措。考生需有系统地细分不同重点温习。以秦朝为例，其重点包括：秦始皇以法家 思想治国的原因、秦始皇的政策及措施 以及统治政策的评价，考生宜就每个重点记下关键的字词。

注意课题或事件之间的相连性

在高中中国历史课程及评估指引指出，期望考生理解重要历史事件的由来、发展及相互关系，温习时必须理顺事件之间的因果关系，如铁路国有化事件如可引致辛亥革命的成功、中俄密约如何引致列强划分势力范围等。

DSE中国历史科2026｜４大答题技巧

认识中史的不同题型的要求 学会拆题 注意时间分配 提升书写速度

认识中史的不同题型的要求

中史科所出的题型多样，提问不乏围绕对资料的理解、资料的性质以及资料的用处局限性等，如多出现在短题目的态度、看法题和是否足以解释的题型，亦包括在长题目出现的评鉴题等。当中要多注意容易犯错的位置。以2025 DSE必答题1(b)(iii)为例，「资料四图一的漫画反映作者对日军的侵略行动有什么看法？试从漫画找出一项证据支持你的观点。(3分)」题目问及的是看法，但不少考生会误答态度的答案，如不满等，将不会获得任何分数。另外，从漫画找证据支持，也必需综合漫画的图像及文字讯息作答，否则不能全获分数。



学会拆题

题目的要求，在题目中已有十足的指引，考生只要冷静细心拆解便可。如2025年DSE卷一必答题1.(a) (v)根据资料二，并援引史实，阐述汉武帝采纳新的统治思想的原因(6分)。首要注意的是要根据资料二，即表示考生需分析资料二中所提及的原因，而找到后要再用所学的史实补充说明。而在资料二未提及的原因，一概不用书写。同时亦可留意每题分数给你的提示，6分的题目大概需写2-3个点，但最终要以资料所提供的内容为依归。

注意时间分配



卷一总作答时间为2小时15分钟，总分为90分。必答题部分预期作答时间为 55 分钟，而选答题各有40分钟。在卷二答题2大题的情况下，各题也必需在40分钟内完成。以上时间分配未计入选题时间，记得作答的过程要定时观看时钟，确保能在限时内完成所有题目。

提升书写速度

考生要拿取高的分数必须阐述具体的史实，在作答时间有限的情况下，建议考生平常多训练写字的速度以应付题目要求。但字体务必要清晰可见，否则会影响评卷员的评分，尤其注意短答题问及人物或重点事件名称，任何糢糊或错字的答案一律都不给分。

最后，记得温习时，「史实」加「技能」同样重要，应试时也要冷静应对。

DSE中国历史科2026｜中国历史科评核模式

今日由宣道会陈朱素华纪念中学中国历史科科主任李巧仪，讲解中国历史科的温习技巧。（图片由受访者提供）

宣道会陈朱素华纪念中学（图片由受访者提供）

部分 内容 比 重 时 间 公开考试 试卷一：历代发展，设必答题，涵 盖甲 、乙两部分；其 余甲部及乙部各设3题，须分别选答1题 70% 2小 时15分钟 公开考试 试卷二：历史专题， 设6单元，每单元设3题，须从1单元中选答2题 30% 1小时20分钟

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