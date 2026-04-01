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校本评核涉集体作弊 陈瑞芝中学称正调查

教育新闻
更新时间：08:15 2026-04-01 HKT
发布时间：08:15 2026-04-01 HKT

屯门的宣道会陈瑞芝纪念中学多名中五生，被指在中文科校本评核（SBA），涉利用手机搜寻及抄袭资料集体作弊。校方昨发家长信证实事件，正进行调查，确保评核公平性及学术诚信。考试及评核局已接获相关报告，并联络校方跟进。

考评局联络校方跟进

文凭试中文科SBA要求学生进行阅读汇报，文字报告及口头汇报各一次，占分15%。消息指涉事中五班上周进行中文科SBA，班中近10人使用手机查阅资料及抄袭作弊，当时有代课老师监考。另外传出有女生因提及作弊，遭到一名男生掌掴。

校长陈凯茵昨发家长信，指校方高度重视涉嫌违规事件，已即时启动校内调查机制，倘违规情况属实，定必严肃处理。她亦确认女生被掌掴的事件发生在SBA之前，两者无直接关系，将按既定训辅机制，教导及跟进涉事学生。校方亦补充指，中文科SBA的正式呈报限期为明年，现阶段没有任何分数落实。

考评局回应指，一般较严重的抄袭个案，学校应在中六学年完成提交分数后，就个案向考评局提交报告；较轻微的抄袭个案，由学校按校规及相关指引作出惩处。考评局会检视学生的SBA课业样本，如发现有异常情况，将采取适当措施跟进。教育局则要求校方书面交代事件，提醒校方确保所有考试均在公平公正原则下进行，与家长及学生保持良好沟通。

本报记者

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