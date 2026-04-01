直资议会赴东南亚招生 陈狄安：家长反应踊跃

直资学校议会日前举办「香港留学：东南亚教育之旅」，先后到曼谷与吉隆坡招生。身兼英华书院校长的副主席陈狄安总结行程，形容家长反应踊跃，部分人更查询香港有否「陪读签证」安排，认为政府长远应考虑。直资议会正筹备再进行海外宣传，并在暑假举办游学活动，安排非本地生体验本港教育特色。

倡长远考虑设「陪读签证」

直资学校议会日前举办「香港留学：东南亚教育之旅」，先后到曼谷与吉隆坡招生。受访者提供

陈狄安认为，两地不少家长看重香港的大学院校排名高，加上距离较近，便利探望子女，而安全环境亦更放心子女留学。受访者提供

陈狄安昨与传媒总结「香港留学：东南亚教育之旅」，认为当地不少家长看重香港的大学院校排名高，加上距离较近，便利探望子女，而安全环境亦更放心子女留学。除了华侨之外，亦吸引不少本地家长取经，部分人更持子女成绩表要求即场面试。

他透露有家长查询香港有否「陪读签证」，但目前本港未设相关安排，只能着家长以旅游方式来港探望子女。陈狄安预期「直资扩容」初期主要取录非本地中学生为主，但认为长远应考虑相关安排，以吸纳年纪较轻的学生来港升学。他指议会正筹备6月再到海外宣传，目的地不排除是印尼、菲律宾，甚至是中亚国家，细节仍待敲定。

直资议会亦将与大学合作，在暑假期间为非本地生安排为期7天的游学团，名额约30个，期间带领学生参观大学校园、参与中华文化、STEAM（科学、科技、工程、艺术及数学）、语言学习等活动，让他们体会本港教育特色。他亦指，家长反映对「留学香港」资讯不足，议会拟设立网上平台，方便家长了解不同学校特色；但强调直资学校服务本地生为主，即使「直资扩容」取录非本地生自费入读，比例亦相当有限，无必要委托留学中介协助收生。

记者 梁子健

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