升级并校｜信爱学校称简约公屋入伙申诉争取续办 至少4间「派0班」小学 提交合并方案

因收生不足，下学年获「派0班」的15间小学，向教育局提交发展方案的期限昨届满。柴湾的基督教香港信义会信爱学校，以邻近简约公屋即将入伙，学额需求增加为由提出申诉，争取继续开办小一，未选择合并或申办私营小一等方案，有立法会议员形容学校做法值得尊敬，但估计不易说服当局。包括鲜鱼行学校在内的4间小学，则向当局提交合并方案，但多未透露详情。

邓飞估计难说服当局

当局要求获「派0班」的15间小学，最迟昨日提交发展方案，选择开办私立小一或参与「升级并校计划」。基督教香港信义会信爱学校昨证实，经过审慎考量状况，已向当局提出申诉，申请继续开办小一课程，形容是保障学生及社区家庭的教育权益，贯彻「以学生为本、社区为中心」的办学理念，并强调不打算与他校合并或申办私营小一。校方解释，邻近的柴湾常安街简约公屋将于今年第二季入伙，居民多是基层家庭，预见区内学额需求增加，深信切合部分学童及家庭需要，期望学校在当局审议下获得「续办认可」。

立法会教育界议员邓飞形容，信爱学校「提据申诉」的做法值得尊敬，虽然期望当局给予机会，但承认要当局接纳理据不易，尤其要说服当局新设屋邨的家长都会选读该校，「家长们也会参考区内收生去选校，不一定会选她（信爱学校）」。他亦指当局亦须考虑会否构成先例，日后适用情况相若的学校。有教育界人士向本报指，当局按机制处理及回应校方申诉，「拿出来大家有机会讨论也是好事」。

其他学校方面，第三度面对停办危机的鲜鱼行学校，校监黄天雄昨发表声明，指法团校董会议决通过，选择与区内理念相近的办学团体合并，并已提交申请，形容保障学生福祉，对学校长远发展属负责任决定。深水埗的五邑工商总会学校、粉岭的方树福堂基金方树泉小学，均证实采取「合并」方案，详情容后公布。连同将与爱秩序湾官立小学合并的筲箕湾官立小学，意味至少4间小学寻求并校。至于曾开办私小一，但再次收生不足的中华基督教会长洲堂锦江小学，只证实向当局提交方案，未透露详情。

「0班」校互并或不获批

有消息指，当局锐意「升级并校」，对「弱校并弱校」持保留态度，甚至表明不会批准同样获「派0班」学校合并。邓飞指，获「派0班」学校「不代表学生0人」，估计同类学校倘合并，学生人数有望凑足一班有余，跨区合并的话，收生可能较为理想，认为当局不应该视作「一定行不通」。

不过，有教育界人士质疑即使合并，家长难以投下信心，认为应该鼓励与区内有危机感、收生较理想的学校合并，「区内有0班小学，代表区内生源响起警号，相信同区不难找到有危机感的学校。」

记者欧文瀚

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