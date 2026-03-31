日内瓦发明展｜科大夺62奖 包括13个评审团嘉许金奖 破历年纪录

本地大学近年积极发展科研，于日内瓦国际发明展获得佳绩。科技大学在第51届的发明展中，派出62支参展团队，勇夺62项殊荣，包括13个评审团嘉许金奖、20个金奖、20个银奖及9个铜奖，获奖数量破历年纪录，更是本港高等院校之冠。

科大与科大（广州）联手 派出62支团队参展

科大电子及计算机工程学系、化学及生物工程学系教授尤乐文带领团队研发AI多重超级细菌快速检测机。(科大提供)

今届发明展吸引逾千项来自全球约40个国家及地区的项目参展，科大共有62支团队参展，其中36支来自科大，另外26支来自科大（广州）。科大的得奖发明涵盖人工智能（AI）、电子、医疗健康科技、等策略科研领域，其中逾六成项目通过AI赋能取得科研突破。

由电子及计算机工程学系、化学及生物工程学系教授尤乐文负责的「AI 多重超级细菌快速检测机」，获得评审团嘉许金奖。这部仪器只需数滴血液，即可在 45 分钟内同时检测多达八种危险病原体，协助医生及早判断病因，提升医疗效率。

科大艺术与机器创造力学部讲师秦仲宇带领团队开发的AI艺术创作及ID注册平台。(科大提供)

另外，同样获得评审团嘉许金奖，由艺术与机器创造力学部、新兴跨学科领域学部讲师秦仲宇负责的「AI 艺术创作及ID注册平台」，为艺术家提供安全可靠的「数位身分证＋创作工作室」，能透过 AI 协助创作，并将艺术家的真正身分、作品拥有权安全地记录在区块链上。

科大副校长（研究及发展）郑光廷表示，是次佳绩不仅是科大与科大（广州）强强联手的成果，更凸显了科大在医疗健康、AI、先进制造和新能源等领域的领先地位，亦是对科大卓越科研和知识转移实力的高度认可。科大协理副校长（知识转移）金信哲表示，发明展是年度创科界盛会，为科大科研人员提供了展示创新实力的重要平台，并透过与海外顶尖研究人员交流，促进创新技术突破和国际合作。

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