港大发债融资10亿美元 张翔：对未来有信心

政府将推出3幅北都大学城用地，供资助大学与自资院校发展。早前不排除就此发债的香港大学，昨公布已签订10亿美元中期票据集资计划，成为本港首间发债融资的大学。校长张翔今早出席活动被问到发债计划时简短回应，强调大学财政稳健，对未来发展有信心，未有进一步透露详情。

张翔：港大财政稳健

据了解，港大透过汇丰于一连两天安排非交易路演（Non-Deal Roadshow，NDR）投资者会议，为发债铺路，出席的预料包括港大财务处长及债务融资与投资者关系主管等校方代表。亦有本地媒体报道，定息工具交易员、金融机构及对冲基金等机构投资者据悉亦获邀参加。

港大昨晚证实，已签订一项10亿美元中期票据集资计划，将可发行债券应付资金需要，并指传媒及投资者可联络港大财务及企业管理处，获取相关资讯，但对方电邮回复本报查询，仅称「就最近所签订的中期票据计划没有任何相关补充」。

本报记者

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