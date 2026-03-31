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升级并校｜鲜鱼行学校发声明 与区内理念相近小学合并

教育新闻
更新时间：13:57 2026-03-31 HKT
发布时间：13:57 2026-03-31 HKT

教育局早前公布有15所官津小学，在下学年获派0班小一，其中受影响小学之一的鲜鱼行学校，校监黄天雄刚发出「未来发展路向声明」，透露该校法团校董会议决，选择与区内理念相近的办学团体小学合并，并已向教育局提交相关申请。

校方：相信合并能整合两校优质资源

「未来发展路向声明」表示，该校于3月17日接获教育局发出之「开班信」，得悉因收生人数未达开班线，未能获准于2026/27 学年开办资助小一班级。校方高度重视学校未来发展方向和学生的福祉，故随即与办学团体及法团校董会进行多轮紧急会议，审慎评估学校的未来发展路向。

经深入商议后，鲜鱼行学校法团校董会议决，选择与区内理念相近的办学团体，并已向教育局提交相关申请。校方相信合并能整合两校的优质资源，发挥协同效应，为学生提供更稳定、更优良的学习环境及更丰富的学习经历。此举除保障现有学生福祉，亦是对学校长远发展的负责任的决定。

黄天雄在声明中表示，校方承诺在整个合并过程中，会以学生的福祉为首要考虑，并与教育局及新办学团体保持紧密沟通，确保所有安排平稳有序，并适时向家长及公众交代最新进展。

延伸阅读：

升级并校︱蔡若莲：只为守住学校数量 将扭曲教育生态 研促成「强弱」学校合并

升级并校 | 鲜鱼行学校再临停办危机 「校长爸爸」梁纪昌心痛 吁用善款办私小一

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