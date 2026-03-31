教大深圳设新教学中心 提供大湾区实习机会

近年多间本地大学落户内地，教育大学将首度在内地设立教研设施，包括在深圳罗湖成立新教学中心；在深圳南山区虚拟大学城，设立教大深圳研究院，便利产学研推动科研项目。

虚拟大学城设研究院

方永豪相信，深圳的教学中心有助深化与当地教育体系的合作和研究，为学生提供在大湾区实习的机会。欧文瀚摄

教大在深圳罗湖成立的教学中心，面积达1026平方米，副校长（行政）方永豪指，教学中心有助深化与当地教育体系的合作和研究，为学生提供在大湾区实习的机会，格局和设施接近教大在西九的教学中心，预期今年第四季正式启用。校方亦在深圳南山区虚拟大学城，设立面积约225平方米的教大深圳研究院，副校长（研究与发展）陈智轩预料6月落户，支援研究团队以至本科生在大湾区进行科研，大部分项目将朝产学研的方向发展。

校长李子建指，教学中心将集中于教学和培训，而深圳研究院考虑到不少国家相关项目，需要通过内地的注册实体才能进行发展及促进合作，但两者有互补和合作的空间。陈智轩补充，教大目前仍只能申请可以「过河」的内地研究项目，在深圳设立设施是未来发展策略的第一步，助力大湾区的发展。

除了增设多项课程，教大近年加强硬件配套，包括2月起分阶段启用的大埔校园新教学大楼，并在西九文化区M+大楼和戏曲中心设立教学中心。

记者 欧文瀚

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