Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教大深圳设新教学中心 提供大湾区实习机会

教育新闻
更新时间：07:45 2026-03-31 HKT
发布时间：07:45 2026-03-31 HKT

近年多间本地大学落户内地，教育大学将首度在内地设立教研设施，包括在深圳罗湖成立新教学中心；在深圳南山区虚拟大学城，设立教大深圳研究院，便利产学研推动科研项目。

虚拟大学城设研究院

方永豪相信，深圳的教学中心有助深化与当地教育体系的合作和研究，为学生提供在大湾区实习的机会。欧文瀚摄
方永豪相信，深圳的教学中心有助深化与当地教育体系的合作和研究，为学生提供在大湾区实习的机会。欧文瀚摄

教大在深圳罗湖成立的教学中心，面积达1026平方米，副校长（行政）方永豪指，教学中心有助深化与当地教育体系的合作和研究，为学生提供在大湾区实习的机会，格局和设施接近教大在西九的教学中心，预期今年第四季正式启用。校方亦在深圳南山区虚拟大学城，设立面积约225平方米的教大深圳研究院，副校长（研究与发展）陈智轩预料6月落户，支援研究团队以至本科生在大湾区进行科研，大部分项目将朝产学研的方向发展。

校长李子建指，教学中心将集中于教学和培训，而深圳研究院考虑到不少国家相关项目，需要通过内地的注册实体才能进行发展及促进合作，但两者有互补和合作的空间。陈智轩补充，教大目前仍只能申请可以「过河」的内地研究项目，在深圳设立设施是未来发展策略的第一步，助力大湾区的发展。

除了增设多项课程，教大近年加强硬件配套，包括2月起分阶段启用的大埔校园新教学大楼，并在西九文化区M+大楼和戏曲中心设立教学中心。

记者 欧文瀚

延伸阅读︰

教大推多元发展 下学年办50硕士课程 成立「荣誉学院」培养优秀本科生

人口跌影响发展 教大校长李子建︰须努力维持领先地位

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
施明离世享年74岁 儿子李泳豪遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
施明离世享年74岁 儿子李泳豪遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
影视圈
7小时前
青马大桥的士疑坏车停慢线挨巴士撞 司机乘客不治 巴士车长涉危驾被捕
突发
8小时前
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
饮食
17小时前
龙运表示，已即时暂停涉事车长驾驶职务 配合警方调查原因。
青马大桥2死车祸｜龙运：已即时暂停涉事车长驾驶职务 配合警方调查原因
突发
6小时前
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
社会
18小时前
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
饮食
19小时前
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：每天只吃一餐仍居高不下
00:39
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：希望大家不要再骂我︱有片
即时中国
14小时前
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
影视圈
18小时前
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
饮食
13小时前
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色 惹性病兼被呃7万 佗前男友BB遭报复？
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色  惹性病兼被呃7万  佗前男友BB遭报复？
影视圈
9小时前