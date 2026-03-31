教大推多元发展 下学年办50硕士课程 成立「荣誉学院」培养优秀本科生

本港学龄人口下跌，教师专业前景变得不明朗。教育大学校长李子建昨强调，教大在师资培育的初心不变，但同时推动多元发展，下学年开办近50个授课型硕士课程、成立「荣誉学院」专注培养优秀本科生，并筹备推行包括美容的微证书课程。他强调，教师是稳定人才培养和国家发展的重要基石，不能因学龄人口下跌而忽视教育。

筹备微证书 终身学习

郑美红指，校方规划学额时已考虑人口下跌的因素，过去10年教师教育课程毕业生的就业率均逾9成，最近一年更达98%，反映毕业生就业未受影响。欧文瀚摄

李子建昨在传媒聚会透露，教大以《策略发展计划2025-2031》为蓝本，专注教育领域的研究、发展及创新，预告下学年推出约50个授课型硕士课程，除数字教育和人工智能（AI）相关课程，亦首设非教育类课程，如「一带一路」商务传意与行政、法学硕士（国家安全法）、职业治疗学等，冀进一步巩固以教育人文社会科学为本的学科基础，促进科际之间的协作。同时积极筹备推行微证书课程，涉及AI、儿童保育、美容、健康等，配合专业技能的社会需求，推动终身学习。

近期教大课程涉猎电竞，引起外界质疑。李子建指，教大在10年前正名大学后，已从纯师范迈向多元学科，认为跨学科是大学发展和人才培养的必然阶段。他强调，教大在师资培育的初心不变，在「大教育」相关学科将保留独特性。

本港学龄人口结构性下跌，他认同对师资学额与教大发展带来影响，校方须主动作出中长期规划应对，需要努力维持自身的领先地位。对于未来教师的出路，他指教师是稳定人才培养和国家发展的重要基石，希望政府及大学教育资助委员会继续承担教师质素和规划，不宜因学龄人口下跌而忽视教育。

AI成为炙手可热的议题，副校长（学术）郑美红指，教大年初通过《人工智能与数码能力策略》，涵盖人才培育、教职员数码素养提升，以及AI教育创新项目；在学生课程上，除基础必修的「AI素养」及「数码素养」科目外，亦提供最多17学分的进阶课程。

AI课程提升数码素养

教大亦将成立「荣誉学院」，专注培养成绩或其他方面表现卓越的本科生。郑美红透露，荣誉学院学生可选择科研、创科或运动的发展路径，通过「星级导师」一对一指导、知名机构实习及社群交流等专属学习机会，拓展他们的领导能力、社会承担和国际视野，让学生做到「热心社会，热诚求进」，首批共20名学生将获高达24万元的奖学金及海外实习资助。

郑美红提到，校方规划学额时已考虑人口下跌的因素，过去10年教师教育课程毕业生的就业率均逾9成，最近一年更达98%，反映毕业生就业未受影响。副校长（研究与发展）陈智轩指，教育专业毕业生「一定要入学校」的想法已不合时宜，强调不同领域均需要曾接受普及教育课程的人才。

记者欧文瀚

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