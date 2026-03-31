中大师生参与国家南北极科学考察

极地科学考察机会难得，中文大学在过去约一年半安排14人次，参与中国南北极共3次的科学考察，有参与学生直言，极地已不再白茫茫一片，令他亲身感受到全球暖化带来的影响。中大香港极地科学创新中心主任任扬相信，香港即使远离极地，亦可在科研方面作出贡献。

极地暖化成绿地

郑朗希是这一年多内，唯一先后前往北极的黄河站与南极的长城站的学生。

杨璐铭认为如未曾实地感受过，不会感受到全球暖化对极地环境的影响。

陈昭良形容南极气候多变，两次前往南极均遇上恶劣天气。

刘琳相信是次合作研究，有助科学家更准确地预测这些事件对碳循环以至气候变化的潜在作用。

中大地球与环境科学系博士生郑朗希，是期内唯一先后前往北极的黄河站与南极的长城站的学生，有别于外人以为极地是冰天雪地的印象，郑朗希指极地部分地方已成绿地，「所以我们想进行更多研究工作，了解极地的绿化，对地球带来甚么影响。」另一名博士生杨璐铭亦指，与亲友分享南极拍摄的照片时，对方总问道：「这真的是南极吗？」认为如未曾实地感受过，不会感受到全球暖化对极地环境的影响。

在南极到访了两个中国观测站的地球与环境科学系博士后研究员陈昭良，形容南极气候多变，如参与中国第41次南极科学考察期间，因天气恶劣，被逼在澳洲的考察站凯西站滞留近一个月，才到达中山站；今年初第42次考察时，在长城站历经数日狂风暴雪，「在当地非常罕见，风速比得上香港的8号风球」。任扬认为，香港虽远离极地，但学术界可参与科研，包括取得科研价值的样本，亦能设计适用于极端环境的通讯系统和机械人等，认为是非常好的机会。

另外，中大早前与美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校合作进行研究，揭示极地圈的「多年冻土」滑塌后，当地植被恢复时间需时数年至逾百年不等，研究成果已于国际期刊《自然——气候变化》发表。地球与环境科学系副教授刘琳相信，研究有助科学家更准确地预测这些事件，对碳循环以至气候变化的潜在作用。

记者 欧文瀚

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