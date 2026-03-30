人口跌影响发展 教大校长李子建︰须努力维持领先地位

本港近年学龄人口下滑，教师专业前景备受关注。香港教育大学校长李子建在今日的传媒聚会上表示，大学将以早前发表的《策略发展计划2025-2031》为蓝本，推动多元发展，包括于下学年开办近50个授课型硕士课程。面对本地学龄人口下降的问题，他期望政府关注该校在师资培育方面的领先地位，又指大学开拓多元学科教育的重要性越来越高。

李子建︰不应因人口下降而忽视教育

李子建认为，本港人口下降作为结构性的问题，可能对师资学额或大学发展带来影响，需要主动作中长期的规划应对，但教大亦需要努力维持自身的领先地位，以面对不同挑战。对于将来或有更多中小学陷入收生困难，他直言每间学校的校董会应适时与校长及教职员团队商量出路，又相信现时出路足够多，惟需要运用集体力量去思考。

至于未来教师的出路，他指教师作为社会的重要组成部份、是稳定人才培养和国家发展的重要基石，希望政府及教资会继续支持和承担教师质素和规划，不能因人口下降而忽视教育。另外，大学也需要为教师拓展多元学科，「同学做老师也要适应多元多变的环境，因将来社会、人工智能以至世界，包括香港和国家的需要都不一样。」

副校长（学术）郑美红补充，校方就学额进行规划时已考虑人口下降的因素，过去十年教师教育课程毕业生的就业率均逾九成，最近一年更达98%，令学生毕业时未受太大影响。副校长（研究与发展）陈智轩认为，教育专业毕业生就一定要入学校的想法已不合时宜，因不同领域都需要接受普及教育课程的人才，除了加入学校外各类培训或人力资源的空缺也能胜任。

教大在会上公布将推出多个新课程，被问到学生宿位会否不敷应用，陈智轩表示即使明年录取满本地学生四成的非本地生，现时宿位仍足够应付，但到后年就会出现问题，目前学生事务处已成立委员会跟进有关问题，包括与不同宿舍服务提供者联络，只要符合要求就会推荐予学生自行申请，强调会为学生安排大量宿位供选择。

记者欧文瀚

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