DSE 2026｜超级状元授温习秘技 自制笔记「闪卡」助记忆 中三「超前部署」「煲剧」轻松备试

中学文凭试将于4月8日正式开考，刻下同学都应温习得如火如荼。为了让同学更有效温习，《星岛教育》特别邀请去年的3名文凭试「超级状元」，包括来自拔萃女书院的黄颖妍、保良局董玉娣中学的黄泓智及华英中学的黄栢熹，分享独门温习秘技，比如整理个人笔记巩固概念、自制「闪卡」（Flash Card）学英文，以及中三已开始预习高中课程的「超前部署」等。不过，3名状元都提醒考生，备战时亦要按照个人步伐，放松心情面对考试，只要曾经尽力就足够。

黄颖妍参考评卷示例 了解答题要求

拔萃女书院去年诞生的「超级状元」黄颖妍，在中文、英文、数学、生物、化学、物理及数学延伸部分单元二（M2），均取得5**佳绩。她现时就读香港大学内外全科医学士课程「杰出医科学人」（DMS），冀将来留港当医生，服务社会。

就读于传统名校的黄颖妍，家有一名「10A」会考状元爸爸，可说出身于「状元世家」。不过，她坦言父亲从未要求她也做状元，从不过问她读书事宜，和母亲一样，只要女儿健康和快乐就足够，「他们认为考试尽力就可以，成绩并不重要。」因此她很感激父母的支持，让她在学习上不会有压力。

去年文凭试放榜当日，黄颖妍接受传媒访问时提到中、小学12年以来，从未考过第一名，因此对成为状元感到惊喜。事实上，黄颖妍虽未得过第一，但她的校内成绩，其实也属首5名内，绝对是名列前茅。她分享读书心得时，就提到会上课前预习、上课要专心及下课后温习，换言之，每个学习课题，她最少已接触了3遍，故温习起来就更容易。

此外，黄颖妍亦会自制个人笔记，把课文重点抄写出来，过程中需要理解，整理笔记时亦有助加深记忆。考试前数天，就主要温习这份「精读」。她又会按主题试做历届试题，以熟习不同题型。

直到温习假期(Study Leave)，温习时间较自由，黄颖妍则会按年份做卷，遇到错得太多的课题就重点温习，亦会对照评卷参考（Marking Scheme）；并透过考试及评核局网页上载的考生表现示例，参考获第5级成绩的考生答案，从而了解考评局的答题要求。

定时作文 保持「手感」

黄颖妍感谢父母没有给予她学业上的压力。资料图片

在语文方面，她会定时作文，保持「手感」，即使没有完整写出文章，亦会构思一下内容。此外，她指从小阅读，的确有助提升语文水平；而短期内则可多读文学作品，学习其写作框架、优美字句、取材、立意、结构等等，让语文再升华。

虽然不少考生会在温习假期订下温习时间表，但黄颖妍却未有这样做，只简单计划当日要完成的任务，例如要完成2份试卷、作1篇文或温习某个课题等，避免一旦未能依时完成，会产生挫败感。

简化温习任务 享受考试过程

在温习期间，黄颖妍亦会给自己轻松的时间，例如「煲美剧」，又或看电视剧《爱回家》，「无聊笑一下，再温习时会更有动力。」此外，她会保持早睡早起的习惯，早上8时要起床，习惯早上要头脑清醒，更易适应考试的状态。

对于应届考生，黄颖妍寄语他们心态上要放松，不要和别人比较，相信自己。「考试除了看实力，还有心态和运气，所以别给自己太大压力，尽了力，让自己无悔就够。」到了试场时，考生可能觉得紧张，黄颖妍指他们可跟自己说︰「好兴奋！」尝试享受考试过程，出来的效果可能更好。

黄泓智订「现实」目标制「进阶词」卡

保良局董玉娣中学去年的「超级状元」黄泓智，应考了中文、英文、数学、物理、化学、生物及数学延伸部分单元二（M2）7科，全取得5**成绩，现已入读香港中文大学「内外全科医学士课程环球医学领袖培训专修组别」（GPS）。出身于基层家庭的黄泓智，透露全靠有效方法突围而出。

黄泓智分享，最重要的备试秘诀，是为自己订立「现实」的目标计划。「如果订得太理想化，每天温习14、15小时根本不可能做到。最重要是现实一点，例如每日温习12小时，而且确保完成预设范围，这样既可达成，又不会过分勉强自己。」他表示，从中四开始，就针对每科课题，做大量历届试题，直至中六学期结束为止。

听歌温习 平衡休息

黄泓智现时在香港中文大学就读「内外全科医学士课程环球医学领袖培训专修组别」（GPS）。受访者提供

选修理科的黄泓智，温习假期期间，每天大约温习10至12小时。对于英文，他特别注重词汇累积，「英文作文用新词汇会加分，所以我上网搜寻不同主题（如科技、食物等）的进阶词汇，然后按主题分类制成『闪卡』（Flash Card），每天重复翻看，直至记得。」至于生物、化学、物理，他只专注做历届试题，做完即对照评卷参考，了解取分关键及常见失分位。

黄泓智其实也怕闷，他会边听歌边温习。「我会把歌曲调到很细声，如果太静会觉得沉闷，这样反而能保持专注。」他亦懂得平衡休息，「假设星期一至六已按计划温足12小时，我就选择星期日放松，只温6小时，其余时间灵活运用，有时约朋友见面，有时外出跑步，让自己喘息一下。」

黄栢熹温故知新无压力 复习通达不死读

华英中学去年诞生的「超级状元」黄栢熹，考获7科5**的优异成绩（中文、英文、数学、物理、化学、生物及数学延伸部分单元二（M2）），同样考入香港中文大学「内外全科医学士课程环球医学领袖培训专修组别」（GPS）。

黄栢熹表示，「中三选科后，我每天都会抽时间预习及复习理科，所以到应考文凭试时，反而能放松面对。」他从中三起，便把理科课本内容预习3至4次，然后以自问自答的方式加深理解。到了中四开学，他每学完一课，会再花1至2小时复习。这种反复温习，正如他所说「温故知新」，因此，应付文凭试时，便可较轻松面对。

做题重质不重量

黄柏熹（左二）去年参加了香港中文大学的「白袍礼」。受访者提供

很多考生面对文凭试都充满压力，黄栢熹认为，当所有时间在自己掌握之内，压力自然消失。他分享，在温习假期会把一天分成3个时段：上午至午饭前温一科，午后至晚饭前温另一科，晚饭后则专做历届试题。每个时段之间，他会给自己5至10分钟休息，看YouTube、阅读或做运动，为自己「充电」。

做历届试题是每位文凭试考生必经阶段，但他强调，「重质不重量」。「我每次做完一份Past Paper（历届试题），会花半小时至1小时对照Marking Scheme（评卷参考），分析得分关键点，这样才能真正明白取分之处。」

最后，黄栢熹寄语应届考生，「温书不要死读，要读得正确、读得明白。温习期间亦一定要维持固定作息时间，这样头脑才会更清晰。」

记者 陈艳玲、苏丽珊 图片：受访者提供、星岛图片库

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