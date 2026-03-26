Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

浸大持续教育学院拟升格私大及应科大 衞炳江︰积极参与北都大学城 不介意「开荒」

教育新闻
更新时间：20:28 2026-03-26 HKT
发布时间：20:28 2026-03-26 HKT

政府去年通过修订《专上学院条例》后，资助大学的自资部门需要另行注册。浸会大学衞炳江与传媒茶叙时透露，属下的浸大持续教育学院（SCE），将申请注册为认可专上学院，期望能于今年第四季完成程序，明年再进一步申请升格为私立大学及应用科学大学，回应社会需求。他强调九龙塘校园空间不足，会积极参与发展北都大学城。

新校主打艺术人文科目

浸大校长衞炳江在在传媒聚会透露，料SCE在今年第四季前完成注册，成为《专上学院条例》下认可的专上学院，明年将提交申请升格为私大及应科大。他指私大能够更快速应对市场需要，反观浸大作为公立大学，政府每3年作为资助循环，需要制订各项建议书，审批过程或需数年。至于新校定位，副校长（教与学）周伟立补充，将以艺术人文为主打科目，包括幼儿教育、创意媒体等，亦会加入科技元素。

SCE现有约9400多名全日制和兼读学生，另有约770名全职及兼职教职员。衞炳江直言，曾经就本港应否需要多一间私大「灵魂拷问」，形容决定经详细考虑，「我们做不是因为有，所以要做，而是觉得有这需要，亦可以做得好」。他相信浸大两校，加上珠海的北师港浸大将紧密合作，形容「三角关系」是其他自资院校所没有，「将来也只得我们有」，强调会义无反顾、竭尽所能令新校成功，「无论在财政、学术上都会全力支持这将来的私立大学做得成功，对香港、大湾区以至国家作出贡献。」他笑言将来新校办得不好，旧生与政府都会向他「追数」，「不会让它输」。

衞炳江指，目前将集中资源完成专上学院注册，校方亦积极考虑申请北都大学城供私立院校发展的校地。SCE院长钟志杰指，校方近年已投放1亿元配合发展，目前将先「尽用」校园空间，并以成为本港首屈一指的应科大为最重要目标。

重建善衡校园待提立会

浸大是八大之中校园面积最小的大学，衞炳江坦言校园限制导致发展遇上困难，「聘请到理科教授就需要实验室，艺术教授就需要工作室等，但在九龙塘（校舍）已很难再找到地方」。他强调不介意到北都大学城「开荒」，正讨论可分拆哪些学科进驻。

浸大2022年向城规会申请重建善衡校园，惟多年只闻楼梯响。大学行政副校长暨秘书长邹霭云透露，校方在设计、预算等已完成咨询，目前正在等待当局及教资会通知，何时提交立法会讨论。衞炳江预料，须待公共财政改善，始能展开校园重建，惟善衡校园已日渐老旧，部分实验室工程必须「做住先」。

记者 欧文瀚

延伸阅读︰

浸大70周年校庆启动礼 衞炳江：发挥更大影响力

浸大国际生体验客家风情 与村民一同尽兴

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
9小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
李小龙被下药害死？ 向华强爆李小龙离世细节 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
李小龙被下药害死？ 向华强爆李小龙离世细节 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
影视圈
7小时前
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
00:51
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
社会
10小时前
池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
00:34
有片．池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
即时国际
1小时前
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
时事热话
6小时前
消委会万能插苏｜10款适配接头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城「JHE」与另一品牌潜在触电风险
消委会万能插苏｜10款适配万能插头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城JHE与SUPER潜在触电风险
生活百科
9小时前
星岛申诉王 | 外卖蛋饼放3小时长出霉菌？ 餐厅创办人拍片实测 结局神反转
申诉热话
4小时前
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
生活百科
7小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT