QS世界大学学科排名2026︱演艺学院表演学首入前十 跃升至「亚一」创佳绩

QS世界大学学科排名2026︱以艺术教育闻名的演艺学院，今年再度跻身QS世界大学学科（表演艺术）排名，并首次打入全球十强，跃升至亚洲第一。都会大学作为本港首间应用科学大学，有3个学科打入全球前150名。两校均强调未来致力培训人才，持续推动学校规模及教学发展。

QS世界大学学科排名2026︱都大3科跻身前150名

演艺学院今年再度跻身QS世界大学学科（表演艺术）排名，并首次名列全球第十，跃升至亚洲第一。该校于2024年位列该学科第28名，去年升至第20名，今年更创突破，创下历年最佳成绩。

校长陈颂瑛称，排名彰显了该校在戏曲、舞蹈、戏剧、电影电视、音乐及舞台与制作艺术等跨学科课程的卓越实力，巩固在表演艺术教育的领先地位。校董会主席黄汝荣指，演艺学院将善用创作科技，开创更具前瞻性的教学模式。

本港首间获「应科大」资格的都会大学，首度有6个学科上榜QS世界大学学科排名，其中3科打入全球首150名，分别为艺术与设计、表演艺术及酒店管理。其余上榜学科包括教育、商业与管理研究、计算机科学与信息系统，而在艺术与人文学科领域的整体排名则为第451至500位。

校长林群声指，6个学科首次跻身世界排名，充分肯定教学团队的努力。未来将致力培育人才，广纳各地优秀学生，加强与业界及各地院校的合作。

本报记者

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