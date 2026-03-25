获奖无数的童书《大侦探福尔摩斯》系列作者厉河（吕学章）逝世，享年67岁。其有份创办的正文社及妻子黎妙雪，亦分别在网上发讣告，指厉河在3月23日早上安然离世。

厉河是香港儿童文学界代表人物之一，他在2010年起创作的《大侦探福尔摩斯》儿童故事系列，透过重新塑造经典角色、融入科学元素及创新故事内容，成功激发儿童的阅读兴趣，深受家长、老师及学生欢迎。

厉河妻子黎妙雪在网上所发的讣告。 网上图片

《大侦探福尔摩斯》系列作者厉河逝世，享年67岁。 资料图片。

曾在日本法政大学修读文学的厉河，回港后曾加入嘉禾娱乐，负责港产电影在日本的发行及宣传工作，亦从事日本电影的中文字幕翻译工作等等；期后又到纽约大学攻读硕士课程。后来，他加入文化传信，将日本漫画引入香港市场。

在1994年，厉河和邓永雄成立正文社，初期业务主要包括翻译并出版日本漫画、创办儿童漫画杂志《CO-CO!》等，其中改编自英国侦探小说家柯南‧道尔经典的《大侦探福尔摩斯》，让他多度在香港教育城「十本好读」活动中，被小学生投票为「最爱作家」，其中他在今年初再度获奖时，曾表示，「写作是燃烧生命、描写生命和影响生命的，能够从事写作是十分荣幸的事。」

此外，在正文社于社交平台所发的讣告下，多名读者和家长留言表示不舍，包括「谢谢你让我的孩子享受阅读的乐趣」、「感谢你为小朋友的贡献」、「令很多人都有段快乐的童年回忆」等等。

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