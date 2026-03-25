蔡若莲吁学校微调走火警内容 避免师生习以为常

大埔宏福苑火灾后，社会更关注防灾教育。教育局局长蔡若莲回复立法会议员质询，重申《教育规例》规定学校须拟定火警撤离的实际计划，至少每半年举行一次防火演习，建议校方调整每次演习的模拟起火源头、疏散路线等，避免师生习以为常。在学习内容方面，蔡若莲指防灾教育包含在小学人文科、中学地理科等不同科目，让学生认识相关应对措施，提升防灾意识。

蔡若莲指消防处就拟定紧急疏散计划，向学校提供具体指引，并安排防火讲座。 网上图片

蔡若莲回复选委会界别议员黄锦良的书面质询指，学校须按《教育规例》及其他条例规定，妥善执行防火工作及进行防火演习，透过定期演练，提升教职员及学生应对火警的危机意识、应变和执行能力。条例要求校长须拟定遇上火警时撤离校舍的实际计划，须确保教员及学生最少每六个月，举行一次包括使用校舍全部出路的防火演习，并在学校日志内备存纪录，包括每次演习时撤离校舍所需时间；消防处就拟定紧急疏散计划，向学校提供具体指引，包括逃生路线示例图、应采取的行动等。

为提升师生的危机意识，蔡若莲指学校可稍作调整每次防火演习的模拟起火源头、疏散路线等，避免师生习以为常；校方亦可联络消防处，申请安排防火讲座，提升教职员的防火知识和意识，加强他们在火警时带领学生逃生的能力。消防处亦设有「应急准备教育巴士」，并在湾仔及将军澳设立两所防灾体验中心，设有实体训练设施与体验设备，提升市民自救及应对突发事故的能力。

至于防灾教育的学习内容，蔡若莲指一直按学生的认知能力和程度，蕴含在中小学课程不同课题中，比如小学人文科、中学地理科。当局亦在小学人文科网页设有「防灾教育」专页，上载资源包括教育局教育多媒体短片，以及消防处制作的《火警逃生》和《应急避险外游手册》；地理科的「认识祖国」地理科线上游戏平台，则设「自然灾害展览馆」及「防灾减灾大挑战」等互动学习任务。

本报记者



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