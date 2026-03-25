理大中华文化节 展出鲁迅金庸等作家真迹

在历史与地理因素下，香港素来是中国现代作家的「必经之地」。理工大学举行展览，展出鲁迅、萧红、茅盾、巴金、金庸与梁羽生的手稿和亲笔书信，多角度呈现中国文学与香港的深厚渊源，作为「第三届理大中华文化节」的首个重点活动。校董会主席林大辉在文化节开幕礼致辞，形容提升国家文化软实力、弘扬中华文化，既是国家「十五五」规划提出的战略，也是香港与理大的时代使命。

「林大辉广场」揭幕

名为「万里一窗间——文学名家的香港印迹」展览，即日至下月7日，在理大校园黄民邓洁华伉俪环球学生荟举行，展示鲁迅、萧红、茅盾、巴金、金庸及梁羽生6名作家的手稿、书信等文献，不少更是历经数十载的真迹，例如鲁迅《呐喊》和《彷徨》小说集初版；巴金《随想录》手稿；金庸亲笔回复文学史家严家炎，就北京舞蹈学院改编《天龙八部》舞剧的亲笔信。部分展品更是首次在港展出，包括茅盾1936年寄予巴金的信件、萧红1937年寄予伴侣萧军的信件，以至梁羽生生前曾使用的围棋等。展览更重构巴金与茅盾故居书房的空间，让观众在沉浸式体验中感受文学名家在港足迹。

今次展览是理大「第三届理大中华文化节」的首个主题活动，另举办多场公开讲座、纪录片放映会与读书会。林大辉昨在开幕礼指，国家「十五五」规划提出要提升国家文化软实力、弘扬中华文化，「这不仅是国家战略，也是香港和理大的时代使命」。他指今届中华文化节进一步拓展内容和深度，包括与内地省市政府和相关机构合作，邀请广东和福建团队展示客家和闽南文化。

另外，理大昨举行「林大辉广场」揭牌仪式，校长滕锦光赞扬林大辉长期支持大学发展，「出钱出力出心出主意」，期望学生经过广场时得到启发，珍惜学习机会并装备自己，日后回馈母校、服务香港及贡献国家。

记者 欧文瀚

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