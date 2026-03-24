理大第三届中华文化节开幕 头炮展出鲁迅萧红等作家真迹

香港理工大学今日举行「第三届理大中华文化节」开幕典礼，并预告今年将举办的多项活动，包括即日起至4月7日举行的「万里一窗间——文学名家的香港印迹」展览，是次展览展示了6位中国现代作家的多项真迹如书信、手稿等，部分更是首次在香港展出。大学同时为赛马会综艺馆门前的广场，举行「林大辉广场」揭牌仪式，以表扬校董会主席林大辉的贡献。

茅盾萧红信件等首于港展出

林大辉在开幕礼致辞时指出，国家「十五五」规划提出要提升国家文化软实力、弘扬中华文化，「这不仅是国家战略，也是香港和理大的时代使命」。他强调理大办学使命之一是培养拥有家国情怀、具全球视野、为社会和国家作贡献的学生，透过推动中华文化、进一步加强师生的文化自信，提升对国家的认同和归属感。

他提到「理大中华文化节」在前两届备受欢迎并迈向国际，今年第三届将进一步拓展内容和深度，包括与内地省市政府和相关机构合作，邀请广东和福建的团队到理大展示客家和闽南文化。他亦强调中华文化5000年历史需要一代代人的守护和传承，大学会以文化节作平台，携手弘扬中华文化，助力香港建设「中外文化艺术交流中心」，推动中华文化走向世界。

今届文化节首项主题活动「万里一窗间——文学名家的香港印迹」展览由理大与中国现代文学馆合作举办，展出了鲁迅、萧红、茅盾、巴金、金庸及梁羽生6人的生平及多项展品，不少为历经数十年的真迹，例如鲁迅《呐喊》和《彷徨》小说集初版、金庸回复改编《天龙八部》为舞剧的信件等；部分展品更是首次在香港展出，包括现存茅盾最早于1936年寄予巴金的信件、萧红1937年寄予伴侣萧军的信件等。

滕锦光︰广场揭牌感谢林大辉支持理大

「林大辉广场」优化工程于2024年展开，完成工程后总面积共约1100平方米，梯级观众席可容纳约200人。校长滕锦光在广场揭牌仪式上赞扬林大辉是该校校友的典范，形容对方长期支持大学发展「出钱出力出心出主意」，特别提到对于在理大于2019年社会事件「成为风暴中心」期间处见不惊，「在艰难复杂的局面下坚守原则，保障了大学的安全，带领理大渡过难关」。

滕锦光表示，为广场揭牌既是感谢对方多年来对理大的支持和无私奉献，更是向他为香港、为国家、为教育事业作出的贡献致敬。他期望理大学生日后经过广场时能想起这位师兄及其故事，从中得到启发，珍惜在大学学习的机会并装备自己，日后回馈母校、服务香港和贡献国家。

记者欧文瀚

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