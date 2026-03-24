港大基层医疗健康中心 获世卫指定为「合作中心」

香港大学医学院公共卫生学院辖下的基层医疗健康教研中心（PHCA），正式获世界卫生组织指定为「世界卫生基层医疗健康及护理专业人员发展合作中心」。中心总监陈肇始指，合作标志港大、世卫及区域伙伴在推动基层医疗健康及医疗专业人员发展合作上，迈出重要一步。

为护士提供基层医疗培训

中心将推动医疗专业发展。港大提供

世卫西太平洋区域主任Saia Ma'u Piukala与陈肇始日前在马尼拉签署合作协议，指定PHCA为「世界卫生基层医疗健康及护理专业人员发展合作中心」。教研中心将作为区域平台，通过能力建设、研究、知识交流及伙伴协作，推动医疗专业发展及医疗系统转型。中心将为护士提供基层医疗相关培训，加强在社区为本照护及非传染病预防方面的能力，亦与医院管理局及政府合作，推动戒烟培训，提升前线医护人员在预防及健康促进方面的专业能力。

陈肇始表示，4月将代表中心出席世卫合作中心全球论坛，参与国际交流，与世界各地伙伴深化合作；相信工作将有助把实证转化为行动，推动建立更可持续、更公平及更以人为本的基层医疗系统。

本报记者

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