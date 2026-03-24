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慈云山圣文德：与长者口角学生承认不当

教育新闻
更新时间：07:45 2026-03-24 HKT
发布时间：07:45 2026-03-24 HKT

网上日前流传片段，显示一群儿童在屋邨公园指骂长者，其中一人更被网民认出是智破藏毒案、早前获奖的小学生田泽豪。慈云山圣文德天主教小学昨发表声明，指田当时调停友人与长者的口角，部分说话及态度不恰当，家长已承诺陪同他向涉事长者致歉，校方亦已进行严肃辅导与教育。

家长承诺陪同致歉

校方声明强调事件不涉及欺凌，对涉事学生行为「深表遗憾」，已对他进行严肃辅导与教育。学校Facebook图片
校方声明强调事件不涉及欺凌，对涉事学生行为「深表遗憾」，已对他进行严肃辅导与教育。学校Facebook图片

片段显示一群儿童聚集屋邨公园，与一对长者口角，期间有人话带嘲讽称，「睇清楚系咩牌子呀，Nike呀！阿伯，系咪要讲中文呀，耐克呀」，又有人展示身穿的波鞋，其中一人被网民认出是田泽豪。

他就读的慈云山圣文德天主教小学昨发表声明，指高度重视事件，已即时启动调查程序，联络相关学生及家长了解详情，证实片中仅一人为该校学生。校方引述田的解释，指当时因友人与长者发生口角并遭责骂，「出于好意上前尝试调停」，并无恶意或不尊重长辈，但承认部分说话及态度不恰当；家长已承诺会陪同学生向涉事长者致歉，并加强品德教育，引导他学会尊重长辈、理性处理冲突，承诺改善言行。

校方强调事件不涉及欺凌，对涉事学生行为「深表遗憾」，已对他进行严肃辅导与教育，并持续跟进事件，确保学生吸取教训，杜绝类似情况发生；将通过品德及公民教育、课堂、讲座及活动，强化学生尊重他人，遵守公德的意识。

本报记者

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