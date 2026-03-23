无牌学生宿舍涌现 蔡若莲表明当局将探讨是否规管

政府大力推动「留学香港」之际，接连有学生宿舍被揭发涉嫌无牌经营，由独立屋、单栋楼到屋苑单位「梗有一间喺左近」，现行法例难以规管。有直资校长认同长远应就学生宿舍立法规管，但认为「远水不能救近火」，由学界先制订认证机制，但立法会教育界议员邓飞质疑此举令学界背负不必要责任，促请政府应参考「城中学舍」做法规管私营学生宿舍。教育局局长蔡若莲昨接受电视访问，表明将探讨规管这类宿舍。

直资校长倡学界先设认证机制

教育局局长蔡若莲昨接受电视访问时，表明将探讨规管私营学生宿舍。资料图片

本报早前独家报道，九龙塘连接有独立屋被揭无牌经营学生宿舍。现时有机构把单栋楼改装为学生宿舍，个别住宅业主亦以分租形式，把单位改为供多名学生入住的宿舍。现行《床位寓所条例》规定单位有12个或以上床位出租需要领牌；倘宿舍提供功课辅导等服务，处所内学生人数同时达8人或以上，或每日达20人或以上，亦须按《教育条例》注册为学校。然而坊间学生宿舍规模不一，现行法例难以规管，业者无牌经营之余，学生与家长权益亦无法保障。

蔡若莲在电视访问证实，当局正探讨是否规管私营学生宿舍，「现时开始去探索，到发展起来都差不多」。她指目前仅持学生签证、家人不在港的非本地生有住宿需要，人数不多，又强调本港没有「中小学寄宿补习学校」，如学生在校外住宿，宿位受《床位寓所条例》规管，呼吁家长留意。

汇基书院（东九龙）校长郑建德认同政府应长远规管私营学生宿舍。资料图片

对于应否立例规管，汇基书院（东九龙）校长郑建德向本报称，认同政府应长远规管，但过程需时，恐怕「远水不能救近火」，建议先由学界制订认证机制，评定宿舍是否达到照顾中学生的期望要求。他续称未成年学生难以照顾自己，故宿舍质素相当重要，例如设立门禁制度、与家长的联系、保母或舍监与宿生的人数比例等，应有一定规范，「离乡别井来港读书的儿童在心灵方面，需要的关顾不比学业问题少，舍监最好有教学或社工工作经验。」

议员：可研扩展城中学舍规定

同样认同立法规管，立法会教育界议员邓飞不支持学界自订宿舍认证机制，认为导致学界承受不必要的责任，「如果宿舍取得学界认证后出事，谁来负责？如何追究？」他认为政府可先咨询学界，订立官方指引，提醒有需要的学生选择宿舍的注意事项，相关指引亦是将来立法规管的标准。他认为现时「城中学舍」计划已是实践私营宿舍的先例，可研究将相关规定扩展至适用中小学生，并参考现有寄宿学校的舍监管理机制。

至于宿生人数更少的寄宿家庭，身兼英华书院校长，直资学校议会副主席陈狄安坦言，目前本港无法例规管，建议政府参考欧美等热门留学国家做法，研究规管；又认为非本地生来源不同，营办商照顾策略或有分别，比如内地生在生活习惯上相差不远，甚或周末回家，未必需要提供活动，但海外生则需要特别照顾。

本报教育组

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