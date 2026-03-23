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都大歌词创作班学生 谱原创歌曲《娇姐》 细诉嫲孙隔代情

教育新闻
更新时间：08:00 2026-03-23 HKT
发布时间：08:00 2026-03-23 HKT

凭歌寄意，总盼听众留意歌词道出的人情世态。著名填词人周耀辉在都会大学开办「中文歌词创作班」，有大埔学生因宏福苑大火感叹人生无常，同时感谢年迈祖母多年照顾，以她名字谱出原创歌曲《娇姐》，在日前举行的演唱会演出；有华富邨学生则凭歌词抒发对见证两代成长的社区即将重建，心中的不舍与盼望。

《华富之家》见证两代成长

参与「中文歌词创作班」的都大学生日前举办「我们还有几多时间」原创作品演唱会暨分享会，演绎「毕业作品」。就读国际款待及景区管理荣誉学士课程一年级的陈敬乐，作品《娇姐》取材于现年79岁的祖母娇姐，两人感情深厚，但近年娇姐身体状况渐走下坡，「以前看她行得很快，现在就要扶着她走，身体机能和记性也越来越差」。他主动与娇姐「促膝长谈」，把生活点滴化为歌词。

陈敬乐自幼在大埔成长，从宏福苑大火体会到人生无常，写下「爱就趁现在，爱就趁现在；是你栽种爱不改，爱必永载」深刻歌词，「我们要知道时间有限，对家人的爱不应收起来、迟点再表达」。

创作《华富之家》的李颖浠，就读医疗化验科学荣誉理学士课程二年级。她指母亲年轻时与朋友在华富邨流连，一家人在她出生时又获派华富邨，「整个人生都与华富邨连系着。」见证两代人成长的社区将清拆重建，她称即使母亲态度正面，但邻里关系终究消失，因而写出「心中小盼望，新社区，那可求；可代价，总归要走，不再特有」歌词。

开班授徒的人文社会科学学院教授周耀辉指，课堂要求学生们互相分享生活点滴，作为创作素材，借此增进与人交流的契机，「我不懂答成功与否，但我会说我很高兴。」课程以粤语流行曲为题，但他称有不谙粤语的内地生报读，曾多次劝对方放弃，但对方一直坚持，在同学协助下成功谱写及演绎「毕业作品」，形容十分珍惜这样有心的学生。以往曾在浸会大学开办同类课程，周耀辉指都大课程不设报读年级，学生较为年轻，故教学时不时提醒自己多聆听学生。

记者 欧文瀚

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