港科院「名师高徒」计划启动 专家学者助逾百学生探索科研

第8届「名师高徒」导师计划今日举行启动礼，今届119名高中生将在60位科学家及工程师的义务指导下，踏出探索科研之路。香港科学院院长、中文大学校长卢煜明期望，学员珍惜与顶尖科学家近距离交流的机会，更深入了解科研发展，亲身感受科研工作的魅力，为未来投身科创事业奠定基础。

启动礼邀请署理教育局局长施俊辉主礼，共300名嘉宾、校长、家长及学生出席。今届参与计划的义务导师有60位，涵盖生命科学、工程学、化学、物理、数学、计算机科学及环境科学等领域，不少更是首次参与，包括最近当选港科院院士的中文大学地理与资源管理学系教授关美宝、中大医学院内科及药物治疗学系教授黄秀娟。其他「星级」导师包括港科院创院院长、香港大学前校长徐立之，港科院创院院士、科技大学校长叶玉如。

卢煜明朌学生亲身感受科研魅力

港科院院长、中大校长卢煜明在启动礼指，「名师高徒」计划自2018年启动以来，规模逐年扩大，至今累计近千名学生参与，不少学生其后选修理科，毕业后投身科研或工程界，成为香港新一代科创力量。他表示，随着国家「十五五」规划的推进，香港正积极对接国家战略，聚焦人工智能等前沿领域，推动新质生产力发展。他期望学员珍惜与顶尖科学家近距离交流的机会，更深入地了解科研发展，亲身感受科研工作的魅力，为未来投身科创事业奠定基础。

曾参与「名师高徒」计划，在科技大学修读国际科研课程生物化学及细胞生物学的钟子聪，在启动礼上特别感谢其导师，香港青年科学院副院长兼香港大学副校长（研究）马桂宜，不仅分享在生物医学领域研究的心路历程与宝贵知识，亦关心他的升学及职涯规划，使他对未来的科研路向更清晰，并立志投身科研，贡献国家及社会。

本报记者

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